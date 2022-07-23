وداعاً للحر والصيف.. طريقة عمل تكييف من المروحة فِيْ بيتك بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه

لا يمكن للكبار أو الأطفال تحمل درجات الحرارة المرتفعة فِيْ الصيف، لأن هذه الحرارة تسبب حساسية قوية فِيْ الجسم وتزيد من الحكة والتهابات الجلد، وتجعل الجميع يشعرون بعدم الارتياح بسبب قلة البرودة التي تساعد على خفض درجة الحرارة هذه، والمراوح هِيْ ليس الحَلْ الأمثل لهذه المشكلة، حيث أن مصدر الهُواء لديك ضعيف ويحتاج الجميع إلى مكيف يساعد على خفض درجة حرارة الهُواء، لكن تكييف الهُواء جهاز باهظ الثمن ويحتاج إلى تكلفة كبيرة للشراء، لذلك يفكر الآباء فِيْ حَلْ المشكلة عند الصفحة الرئيسية. مكيف هُواء من مكونات بسيطة تساعد على تبريد الهُواء وإزالة الحرارة، ولهذا سنوضح لك كيفِيْة صنع مكيف هُواء منزلي.

كيف تصنع تكييف الهُواء من مروحة.

يتميز التكييف بقدرته العالية والسريعة على تبريد الهُواء مهما كانت درجة الحرارة مرتفعة بعكس المراوح فهذه الأجهزة ضعيفة ولا يمكنها تبريد درجة حرارة الهُواء بسرعة ولكن بسبب ارتفاع سعرها لا يستطيع الجميع ذلك. شرائه، ويبحثون عن طرق بسيطة للمساعدة فِيْ صنع مكيف هُواء منزلي يساهم فِيْ تبريد الهُواء، بحيث يمكن تصنيع مكيف الهُواء المنزلي من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

مروحة أرضية

زجاجتان مجمدة.

حبال قوية

كيف تصنع مكيف هُواء من مروحة.

باستخدام هذه المكونات المذكورة أعلاه يمكنك صنع مكيف هُواء فِيْ المنزل، كَمْا أنه يساعد على تبريد الهُواء وإزالة حرارة الجسم، ويقلل أيضًا من تعرض الجسم للحساسية أو الالتهابات، ضع المروحة عليه، ويمكنك عمل مكيف هُواء المنزل . باتباع الخطوات أدناه.