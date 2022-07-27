وداعاً للحر والصيف.. طريقة عمل تكييف من المروحة فِيْ بيتك بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه

مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب قدوم الصيف، تحتاج كل أسرة إلى أن يكون لديها مكيف هُواء واحد على الأقل فِيْ المنزل، لكن بعض العائلات لا تزال غير قادرة على شراء مكيف، أو حتى تكلفة فواتير الكهرباء المرتفعة. عليك سيدتي بعض الطرق والحيل التي ستمكنك من صنع التكييف فِيْ المنزل دون تكبد تكاليف أعلى بسبب زيادة فواتير الكهرباء، لأن التكييف يستهلك معدلات كهرباء عالية.

كيف تصنع تكييف الهُواء من مروحة.

المكونات

مشجع.

خرطوم مياه بلاستيك.

وعاء كبير

مستنقع صغير.

3 أمتار من الأنابيب النحاسية.

المقابس البلاستيكية.

كيف تستعد

خذ وعاءًا كبيرًا، ثم اصنع ثقبًا متوسط ​​الحجم فِيْ قاع الوعاء باستخدام مثقاب.

قم بربط الخرطوم البلاستيكي عبر الفتحة، ثم قم بتثبيته بقليل من المعجون.

قم بتوصيل مضخة الماء (المضخة) بالخرطوم البلاستيكي الخارج من الحاوية.

نصلح الأنابيب النحاسية حول شواية المروحة بمسامير بلاستيكية.

ضع مكعبات الثلج وزجاجات الماء فِيْ الحاوية المستخدمة.

نشغل المروحة، وسنلاحظ خروج ماء بارد يشبه التكييف.

حيث تضخ المضخة الماء البارد من الحاوية المستخدمة إلى المروحة من خلال الأنابيب النحاسية المركبة حولها.

تبدأ المروحة فِيْ تحويل الماء إلى هُواء بارد بمجرد وصوله.

فِيْ هذه العملية يجب أن نستخدم المياه المالحة، لأنها تبقى فِيْ حالة باردة لأطول فترة ممكنة

طريقة أخرى لجعل تكييف الهُواء من مروحة بأقل التكاليف.

المكونات

حاوية تخزين الثلج (ثلاجة متنقلة).

مروحة كَمْبيوتر.

موجه الهُواء.

أكياس مكعبات الثلج.

مسامير للتثبيت.

كيف تستعد