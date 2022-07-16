وداعاً للحشرات.. طريقة عمل عجينة الصراصير السحرية للتخلص من النمل والحشرات بدون مواد كيميائية

الصراصير من الأشياء المزعجة للغاية، فهِيْ تجعل أصحابها يشعرون بالقلق باستمرار ولا يعرفون كيف ينامون بسلام فِيْ المنزل بسبب وجود الصراصير والحشرات المزعجة فِيْ المنزل، وإذا كانت ربة المنزل تفكر فِيْ رش المبيدات التي تستخدم فِيْ القضاء على الحشرات فهذه المبيدات تؤثر على الصدر والتنفس خاصة إذا كان هناك أطفال بالمنزل ولعبوا فِيْ كل مكان لذلك سنقدم لكَمْ وصفة سحرية بمكونات بسيطة للقضاء على الحشرات بغض النظر عن سبب وجودها مع العلم أن يزداد وجود الحشرات فِيْ المنزل فِيْ الصيف، والأماكن التي تتواجد فِيْها الصراصير بأعداد كبيرة هِيْ المطبخ والحمام، ولكن لا تقلق، فنحن نوفر لك مكونات عجينة سحرية للقضاء على الحشرات مهما كانت سبب تواجده فِيْ المنزل كل ما عليك فعله هُو المضي قدما وقراءة باقي الفقرات التالية، البقاء معنا ومتابعتنا.

مكونات عجينة سحرية للقضاء على الحشرات بأنواعها

نعلم جيداً أن وجود الحشرات فِيْ المنزل ليس أسوأ من ذلك وكل النساء تريد التخلص منها بأي شكل من الأشكال، ولهذا قام بالبحث فِيْ جميع شبكات التواصل الاجتماعي ليجد طريقة للقضاء على الحشرات بجميع أنواعها، مع العلم بذلك. سبب وجود الحشرات قد يكون عظايا فِيْ المنزل ولا يعلم صاحب المنزل عنها شيئاً، بالإضافة إلى أن الحشرات تسبب مشاكل وخلافات بين جميع أفراد الأسرة بشكل دائم، و إنهم لا يعرفون السبب الحقيقي لذلك، لكن لا تقلق، سنقدم لك مكونات الكتلة السحرية للقضاء على الحشرات، مهما كان سبب وجودها، والآن سنقدم لك المكونات، وهم نكون

ملعقة ونصف من السكر البودرة.

ملعقة ونصف من الحَلْيب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من حمض البوريك.

خطوات تحضير العجينة بالمنزل للقضاء على جميع أنواع الحشرات

إذا كنت لا تعرف مكان بيع حمض البوريك، فسنخبرك أنه متوفر فِيْ الصيدليات ومصانع العطور، ويجب عليك اتباع خطوات تحضيره واستخدامه