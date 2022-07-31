وداعاً للزبادي الجاهزة حضرى بنفسك الزبادي الطازجة فِيْ المنزل

يعتبر الزبادي من أهم منتجات الألبان، لذلك فإن الأمهات على استعداد لتقديم الزبادي باستمرار ولا تترك المنزل خاليًا، كَمْا أن نكهات الفاكهة والزبادي من مكونات الألبان الخفِيْفة التي لا تؤثر على الوزن أو أي شيء على الأسلوب إلا الزبادي. العبوات صغيرة الحجم، لذا فهِيْ لا تكفِيْ للفرد، حيث تريد الأمهات كَمْيات كبيرة لإرضاء جميع أفراد الأسرة، لذا فإن فكرة تحضير الزبادي فِيْ المنزل بنفس المكونات والفوائد التي يحتويها من أجل استفد من أكبر كَمْية ولمعرفة كيفِيْة تحضير الزبادي فِيْ المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.

كيفِيْة صنع الزبادي فِيْ المنزل

مكونات التحضير

ستة أكواب من الحَلْيب.

عبوة الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى عند تحضير الزبادي هِيْ تحضير وعاء كبير ووضع الحَلْيب فِيْه، حيث تعتبر كَمْية الحَلْيب لتر واحد من الحَلْيب، ووضعه على نار خفِيْفة للحصول على الحَلْيب الدافئ. الخطوة الثانية عندما تصل درجة حرارة الحَلْيب إلى درجة حرارة معينة لا تغلي، نضيف عبوة الزبادي ونقلبها جيداً مع الحَلْيب حتى يذوب. الخطوة الثالثة قم بإعداد عدة أكواب صغيرة أو أطباق صغيرة كَمْا تريد، ثم صب كَمْيات مناسبة من الزبادي فِيْها دون ملئها. الخطوة الرابعة هِيْ تشغيل الفرن الكهربائي أو فرن البوتان حسب ما لديك وتشغيله لمدة لا تقل عن ربع ساعة أولاً حتى يسخن، وعندما يسخن جيدًا، أغلق النار وضع الزبادي فِيْها. الفرن لمدة يوم كامل وبعد الوقت المحدد يوضع اللبن فِيْ الثلاجة حتى يبرد.

فوائد الزبادي