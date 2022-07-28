وداعاً للشعر الخشن كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لشعر حرير ستندمي أنكِ لم تسخدميها من زمن

سنقدم لك اليوم أفضل الكيراتين الطبيعي مع الخميرة وزيت الزيتون لصحة شعرك وحفظه وتغذيته، يجب أن تعلم أن استخدام المواد الكيميائية الفردية يدمر صحة الشعر ويسبب تساقطه بكَمْيات كبيرة، ولهذا نلجأ لاستخدام المواد الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر لصحة الشعر. أفضل الوصفات لاستخدامها هِيْ الخميرة بزيت الزيتون، وسنوضح لك فِيْ هذا المقال كيفِيْة استخدامها.

الكيراتين الطبيعي مع الخميرة وزيت الزيتون

إذا كان شعرك مجعدًا وخشنًا وسئمت من استخدام منتجات التمليس الكيميائية مثل الكيراتين والبروتينات، والتي تضر أكثر مما تنفع وتسبب تساقطًا كبيرًا للشعر، فعليك استخدام المواد الطبيعية، على الرغم من أنها لن تعمل. فهِيْ لا تتلف، ومن أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر هِيْ الخميرة وزيت الزيتون مع بعض الإضافات الأخرى التي سنقدمها أدناه

المكونات

مغلف من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

وعاء عميق

كيف تستعمل

نحضر الوعاء ثم نضع كل الزيوت التي ذكرناها بالكَمْيات التي تم تحديدها، حيث نضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع معًا.

يتم خلط هذه الزيوت حتى تصبح نوعًا واحدًا من الزيوت.

ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، ثم قلبي مرة أخرى للخلط مع الزيوت.

آخر إضافة نصنعها هِيْ الخميرة الفورية ونقلب جميع المكونات مرة أخرى.

ينقسم الشعر إلى 4 أقسام بحيث يتوزع الخليط جيدًا على فروة الرأس.

نسير بالمزيج من فروة الرأس إلى جذر الشعر ونتأكد من توزيع هذه الوصفة بالكامل.

دلكي الخليط على شعرك وفروة رأسك جيداً، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعتين.

ثم يتم غسل الشعر بالشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع.

كانت هذه أفضل وصفة للكيراتين الطبيعي مع الخميرة وزيت الزيتون، مما سيغير طبيعة شعرك بشكل جذري ويجعله أكثر نعومة وتغذية وأقل عرضة للتساقط، لذلك لا تتردد فِيْ تجربة هذه الوصفة وستلاحظ الفرق بعد ذلك. نفسك.