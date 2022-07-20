وداعاً لمستحضرات التجميل.. خلطة تفتيح البشرة كريمات مصنوعة فِيْ المنزل

مزيج من كريمات التبييض الطبيعية المصنوعة فِيْ المنزل فِيْ وقت قياسي هُو الحَلْ الأمثل والأفضل لإنهاء جميع مشاكل البشرة التي ازدادت فِيْ الآونة الأخيرة بسبب عوامل الطقس المختلفة. من السهل تحضير كريمات البشرة السمراء فِيْ المنزل، ويمكن استخدام كريم تفتيح البشرة الجافة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

أفضل مزيج من كريمات تفتيح البشرة

البشرة النقية هُو الحَلْم الذي تحَلْم به العديد من الفتيات فِيْ العالم العربي. مع تقدم القدرة على الذهاب إلى مراكز التجميل المختلفة أو الحصول على كريم تفتيح البشرة من الصيدلية، يزداد الطلب على مزيج من كريمات تفتيح البشرة محَلْية الصنع. وهِيْ عبارة عن مكونات طبيعية يتم وضعها معًا ثم وضعها على الجلد، وهناك العديد من الوصفات التي تناسب جميع أنواع البشرة، لكن البعض الآخر يصلح لأنواع معينة فقط.

مزيج من الكريمات لتفتيح البشرة الدهنية

تعاني البشرة الدهنية من العديد من المشاكل، حيث أنها من أكثر أنواع البشرة شيوعًا التي تظهر فِيْها الهالات السوداء والبقع السوداء، لذا فهِيْ بحاجة لعناية كبيرة، ويمكن استخدام مزيج من كريمات التبييض الخالية من الكورتيزون باتباع الخطوات التالية

يتم تقديم ملعقتين كبيرتين من اللوز المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة أخرى من زيت الزيتون.

ثم ملعقة عسل أبيض.

تضاف جميع المكونات معًا لتفتيح البشرة السمراء فِيْ أسبوع وتتكرر مرتين على الأقل، وهِيْ مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية والحساسة، حيث أن جميع المكونات طبيعية ولا تسبب تلفًا للبشرة أو تلوثها. .

وصفة لتبييض الوجه بالتفاح

عند إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل الأسود، سيكون لدينا أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه الدهني أو البشرة الجافة، وتستخدم هذه الوصفة أربع مرات فقط فِيْ الأسبوع وتترك فِيْ كل مرة على البشرة. نصف ساعة على الأقل، فإن إطالة المدة لا يضر البشرة لأنها خالية من المكونات التي تهِيْج الجلد وتزيد من احمرار الجلد.

ما هِيْ الآثار الجانبية لترطيب البشرة المفرط

قد تعتقد الكثير من النساء أن الكثير من عملية ترطيب بشرة الوجه يمكن أن تؤدي إلى نتائج مثمرة لها، ولكن على العكس من ذلك، فإن استخدام العديد من المرطبات للبشرة يأتي بنتائج عكسية، فالإفراط فِيْ استخدام المرطب يمكن أن يتسبب فِيْ أضرار جسيمة للجلد. . بشرة الوجه ويمكن أن تسبب إرهاقًا للجلد واحمرارها أيضًا، أو جفافها وتعرضها للتقشف.