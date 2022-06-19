وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة

بعض إمكانياتهم المالية لا تتناسب مع شراء مكيفات المنزل ، لذلك في هذه الحالة يبحثون عن حلول خارج الصندوق ، وأهمها أن مكيف المنزل يمكن صنعه بسهولة ، لذلك إذا كنت واحدًا. من هؤلاء الناس ، إذن يجب أن تفكر في الطريقة التي سنشرحها لك من خلال هذا المقال يمكن أن تجرب هذه الأساليب في المنزل بسهولة.
الأدوات اللازمة لتكييف الهواء بالمنزل:
حيث أنها من أبرز الأدوات التي تستخدم في صناعة أجهزة التكييف المنزلي:
- نحتاج الكثير من الماء.
- وعاء بلاستيكي.
- كيسان من الملح.
- قمع عظيم.
- حوالي أربعة على الزجاج.
- مروحة صغيرة في المنزل.
- صندوق الغسيل مصنوع من البلاستيك.
كيف تصنع مكيفات المنزل:
كما أن طريقة التكييف ليست بالسهولة المتوقعة ، حيث تحتاج إلى شخص لديه مهارة في هذا الأمر ولديه خبرة في الماضي ، كخطوات عمل التكييف المنزلي:
- في حين ، أحضر حوالي أربعة لترات من الماء البارد وضع المكونات في وعاء بلاستيكي.
- لاحقًا نفرغ أكياس الملح بسهولة.
- يجب أن تستمر في التقليب حتى تذوب.
الخطوة التالية هي استخدام القمع لملء الزجاجة البلاستيكية بالماء.
نضع الزجاجات في الفريزر لفترة طويلة من الزمن.
- الصندوق البلاستيكي الذي نضعه عليه من رقائق القصدير.
- نضع الزجاجات في الفريزر.
- نضع وجه المروحة في المنطقة فوق الصندوق الذي يحتوي على الزجاجات المبردة.
- في النهاية ، إذا تم تشغيل المروحة ، فسوف تصطدم بالهواء المجمد داخل المروحة.
- والبعض قد لا يعرف ما هي فكرة استخدام الملح ، حيث من المعروف أن الملح يقلل من ارتفاع درجة الحرارة ، وبهذه الطريقة يكون الهواء أكثر برودة.
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