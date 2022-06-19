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وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

بعض إمكانياتهم المالية لا تتناسب مع شراء مكيفات المنزل ، لذلك في هذه الحالة يبحثون عن حلول خارج الصندوق ، وأهمها أن مكيف المنزل يمكن صنعه بسهولة ، لذلك إذا كنت واحدًا. من هؤلاء الناس ، إذن يجب أن تفكر في الطريقة التي سنشرحها لك من خلال هذا المقال يمكن أن تجرب هذه الأساليب في المنزل بسهولة.

الأدوات اللازمة لتكييف الهواء بالمنزل:

حيث أنها من أبرز الأدوات التي تستخدم في صناعة أجهزة التكييف المنزلي:

  • نحتاج الكثير من الماء.
  • وعاء بلاستيكي.
  • كيسان من الملح.
  • قمع عظيم.
  • حوالي أربعة على الزجاج.
  • مروحة صغيرة في المنزل.
  • صندوق الغسيل مصنوع من البلاستيك.

كيف تصنع مكيفات المنزل:

كما أن طريقة التكييف ليست بالسهولة المتوقعة ، حيث تحتاج إلى شخص لديه مهارة في هذا الأمر ولديه خبرة في الماضي ، كخطوات عمل التكييف المنزلي:

  • في حين ، أحضر حوالي أربعة لترات من الماء البارد وضع المكونات في وعاء بلاستيكي.
  • لاحقًا نفرغ أكياس الملح بسهولة.
  • يجب أن تستمر في التقليب حتى تذوب.
    الخطوة التالية هي استخدام القمع لملء الزجاجة البلاستيكية بالماء.
    نضع الزجاجات في الفريزر لفترة طويلة من الزمن.
  • الصندوق البلاستيكي الذي نضعه عليه من رقائق القصدير.
  • نضع الزجاجات في الفريزر.
  • نضع وجه المروحة في المنطقة فوق الصندوق الذي يحتوي على الزجاجات المبردة.
  • في النهاية ، إذا تم تشغيل المروحة ، فسوف تصطدم بالهواء المجمد داخل المروحة.
  • والبعض قد لا يعرف ما هي فكرة استخدام الملح ، حيث من المعروف أن الملح يقلل من ارتفاع درجة الحرارة ، وبهذه الطريقة يكون الهواء أكثر برودة.

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