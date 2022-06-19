وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة

بعض إمكانياتهم المالية لا تتناسب مع شراء مكيفات المنزل ، لذلك في هذه الحالة يبحثون عن حلول خارج الصندوق ، وأهمها أن مكيف المنزل يمكن صنعه بسهولة ، لذلك إذا كنت واحدًا. من هؤلاء الناس ، إذن يجب أن تفكر في الطريقة التي سنشرحها لك من خلال هذا المقال يمكن أن تجرب هذه الأساليب في المنزل بسهولة.

الأدوات اللازمة لتكييف الهواء بالمنزل:

حيث أنها من أبرز الأدوات التي تستخدم في صناعة أجهزة التكييف المنزلي:

نحتاج الكثير من الماء.

وعاء بلاستيكي.

كيسان من الملح.

قمع عظيم.

حوالي أربعة على الزجاج.

مروحة صغيرة في المنزل.

صندوق الغسيل مصنوع من البلاستيك.

كيف تصنع مكيفات المنزل:

كما أن طريقة التكييف ليست بالسهولة المتوقعة ، حيث تحتاج إلى شخص لديه مهارة في هذا الأمر ولديه خبرة في الماضي ، كخطوات عمل التكييف المنزلي: