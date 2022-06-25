وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك فِيْ المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه فِيْ اقل من دقيقة ووداعا لحر الصيف

تعتبر مكيفات الهُواء من الأجهزة التي أصبحت مهمة للغاية فِيْ فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة فِيْ الأيام الأخيرة، حيث تساعد بشكل كبير على تنظيم درجات الحرارة فِيْ أوقات الحرارة العالية، ولكن فِيْ بعض الأحيان لا يستطيع بعض الأشخاص تحمل التكلفة المالية الصعبة التي يتحملها المنزل تحتاج مكيفات الهُواء، لذلك سنعرض لك طريقة سهلة للغاية لجعل مكيف الهُواء المنزلي يعمل بدون تكلفة عالية كَمْا حدث فِيْ الماضي.
طريقة تكييف المواد والأدوات
من أبرز طرق عمل التكييف فِيْ المنزل والتي سنشرحها من خلال المقال ونوضح الأدوات التي تدخل فِيْ عمل التكييف وهِيْ الأدوات التالية
- فِيْ المكونات نحتاج إلى مروحة وكذلك أنابيب نحاسية.
- كَمْا تستخدم الأنابيب المطاطية.
- يجب أن تكون مجهزة أيضًا بحاوية من الفلين بكَمْية كبيرة من الثلج.
- طريقة العمل هِيْ أن الأنابيب النحاسية متصلة بالشبكة الخارجية.
- فِيْ بعض الحالات يتم استخدام أنابيب الألمنيوم ويجب تجنب النحاس.
- هذا بسبب التكلفة المنخفضة.
- الخطوة التالية هِيْ فتح غطاء المروحة وهذا لتركيب شبكة من الأنابيب.
- منذ ذلك الحين، تم لف بعض الأنابيب حول شبكة واقية ويجب تأمينها بأربطة بلاستيكية.
- نقوم بتوصيل الأنابيب بالدلو الذي يحتوي على الجليد.
- نقوم بتوصيل نهاية الأنابيب بجميع الأنابيب النحاسية.
- ثم يتم ضخ المضخة فِيْ الصندوق الذي يحتوي على الجليد.
- وبهذه الطريقة يتم تصنيع المكيف فِيْ المنزل بأسهل طريقة وبأبسط المكونات، دون الحاجة إلى شراء مكيفات بأسعار أعلى من طاقة الناس.