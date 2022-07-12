ودع الحجاج بزمزم والزهور.. السديس خدمة ضيوف الرحمن وسام شرف لنا

بإعلان رئيس عام المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس نجاح خطة الرئاسة التنفيذية لموسم الحج، رعى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس احتفال الوداع. من الحجاج يوزعون الهدايا عليهم حيث أطلقت الرئاسة العامة روبوتاً لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام لأول مرة مرة أثناء طواف الوداع.

ويأتي حفل وداع الحجاج ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي أطلقتها تحت عنوان “خدمة الحج والزائر وسام شرف لنا في عامك العاشر. . تحت شعار الجودة والريادة في التوجيه الحسن والتميز في المحسوبية والكرم في العمل الخيري.

وأشار السديس إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تكريم لموظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين كرمهم الله بخدمة بيته والحجاج.

روبوت لتوزيع المصحف على الحجاج

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن إطلاق روبوت من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوزيع المصحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، وذلك لأول مرة خلال إتمامه أعماله. في حلقة الوداع، حقق تفاعلاً عالياً من الحجاج، موضحاً أن خصائص روبوت توصيل القرآن الذي تم إطلاقه حديثاً دقيقة في الحركة والوضعية، فضلاً عن وجود نظام ملاحة آلي مزدوج.

وأوضح السديس أن الرئاسة العامة قامت بتمجيد دور الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في التعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع مياه زمزم المقدسة في المسجد الحرام، بالإضافة إلى روبوت التطهير وروبوت كنس سقف الكعبة والروبوت المرشد.

التطوير التقني والرقمي

ويأتي ذلك في إطار مواكبة رئاسة الحرمين الشريفين وتوجه المملكة العربية السعودية نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تنفيذها لاستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في النظام. . الخدمات المقدمة لزوار الحرمين الشريفين لتحقيق الريادة الرقمية شاهد سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها، خلال جولتك الميدانية في المسجد الحرام، وإبراز سير الخدمات في النهاية وسيولة الحركة مؤكدا في كل شيء على ضرورة تسهيل وإدارة شؤون الحجاج وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامتهم.