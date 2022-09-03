وديات منتخب السعودية.. “3 مباريات جديدة استعدادا لكأس العالم”

وافق المنتخب السعودي لكرة القدم على ثلاث مباريات تجريبية إضافِيْة فِيْ إطار استعداداته لكأس العالم 2022 فِيْ الدوحة، قطر.

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لكأس العالم 2022، بعد أن قاد المجموعة الثانية من التصفِيْات الآسيوية النهائية، والتي ضمت أسماء كبيرة. مثل اليابان واستراليا.

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وانتهت قرعة المونديال بحضور المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

* مباريات السعودية “الودية”

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن الأخضر سيواجه مقدونيا الشمالية فِيْ 22 أكتوبر المقبل، ثم فِيْ 26 من الشهر نفسه، سيواجهان إما بوليفِيْا أو بيرو، وتنتهِيْ مبارياتهما التجريبية فِيْ 30 أكتوبر. فِيْ نفس الشهر، عَنّْدما يواجه منتخب هندوراس.

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ستقام كل هذه المباريات التحضيرية للمنتخب السعودي لكرة القدم فِيْ أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وستقام المرحلة الثانية من برنامج السعودية للتحضير لكأس العالم فِيْ الفترة من 17 إلَّى 27 سبتمبر، حيث ستلعب مباراتان اختباريتان، الأولى ضد الإكوادور فِيْ 23 سبتمبر والأخيرة ضد الولايات المتحدة فِيْ 27 سبتمبر. نفس الشهر