اشتهرت الفنانة اللبنانية ورد الخال بصراحتها، حتى عَنّْدما يتعلق الأمر بحياتها الشخصية والعاطفِيْة، حيث كشفت فِيْ تصريحاتها الأخيرة أنها خانت حبيبها الأول مع رجل آخر كانت تحبه.

وقال الخال إنه لا يخجل بالحادث نفسه أو من إقراره بالأمر.

وعَنّْ سبب خيانتها ردت خلال لقائهما فِيْ برنامج “كتاب الشهرة” “لأنني أحببت شخصًا آخر”، وأشارت إلَّى أن الخيانة حدثت قبل زواجها والتزامها الرسمي.

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين انتقاد تصريحاتها والثناء على صراحتها، وعلق أحدهم فِيْ دفاعها، وشبه فعلها بخيانة الرجل لحبيبته “لماذا تخون المرأة حبك أو زوجتك عَنّْدما لا تحب أي وحدة أخرى تماما”.

وتحدثت الخال عَنّْ زواجها من الموسيقار باسم رزق الذي كان أصغر منها، مشيرة إلَّى أنها لا ترى فِيْ الزواج من أصغر منها عيبًا، مضيفة أنها تبدو أكبر سنًا فِيْ الشكل والمضمون، وأنه يتفهمها. هِيْ أكثر لهذا شعرت أنني الشخص المناسب.

وعَنّْ معاملته لها، أوضح أنه يعاملها مثل أخته الصغيرة، لأنها تشعر وكأنها طفلة من حوله، قائلاً “إنه يفهمني جيدًا، ويحتضنني ويعاملني كَمْا لو كنت صديقته الصغيرة ويهتم لأمره”. لها.” عزيزي.”

جدير بالذكر أن الفنانة ورد الخال تزوجت من زوجها رزق عام 2016 فِيْ قبرص، بعد علاقة غرامية طويلة، وأقيم حفل الزفاف فِيْ أحد أكبر الفنادق هناك، وعدد كبير من النجوم. تمت دعوة العالم العربي.

وأشار الخال فِيْ إحدى إطلالاته فِيْ وسائل الإعلام إلَّى أن قرار الزواج بهما اتخذ بشكل سريع، حيث كانت الخطة السفر إلَّى قبرص مع مجموعة من الأصدقاء لقضاء الإجازات، لاقتراح الزواج نيابة عَنّْ زواج مدني فِيْ قبرص، مشيرة إلَّى أنه من الممكن العودة والزواج دينيا فِيْ لبنان.

كَمْا أعربت عَنّْ حبها العميق لزوجها، مبينة حالة التفاهم الكبيرة بينهما، وكذلك تشابههما فِيْ كثير من الأمور، إلا أن قرار عدم الإنجاب اتخذه هِيْ وزوجها.