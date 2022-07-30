ورد الخال وزوجها يرقصان بذكرى ارتباطهما بحضور يوسف الخال ونيكول سابا

احتفلت الفنانة اللبنانية ورد الخال بعيد زواجها السادس على المنتج الموسيقي باسم رزق بكلمات محبة للتعبير عَنّْ حبها له.

ونشرت الخال عبر حسابها على إنستجرام صورة لها برفقة زوجها من حفل زفافهما الذي أقيم فِيْ قبرص، ورفقت الصورة بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ مدى حبه لها، مشيرة إلَّى أن 6 منذ سنوات أبرما ميثاقًا على الورق، لكن حبهما لا يحتاج إلَّى الأبد، كَمْا هنأت زوجها.

وكتبت الفنانة اللبنانية “منذ ست سنوات قطعَنّْا عهُودنا على الورق، لكن بالنسبة لي الحب لا يحتاج إلَّى أوراق ليبقى إلَّى الأبد. ذكرى سعيدة”.

وحظي الثنائي بمباركة وتهنئة من الفنانين بمناسبة ذكرى زواجهما، متمنين من الله أن يحفظ أسرتهم الجميلة، ومنهم الفنانة داليدا خليل، وإلسا زغيب، ونيكول سابا، الذين علّقوا “الحياة كلها معا”، ونادين آل. -الراسي “الله العمر طويل يا رب”.

فِيْما عبر باسم رزق عَنّْ حبه العميق للورد الخال بالتعليق على نفس التدوينة “بحبك الى الابد”.

كَمْا انتشرت تعليقات من المتابعين الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، متمنياً لهم عمراً مديداً بلطف وسعادة، وعلق أحدهم “كل الأعمار معاً يارب مع السعادة وهنا”. إلَّى “الكيمياء” الواضحة بينهما “بارك الله فِيْكَمْا بعضكَمْا يارب الحب والكيمياء بينكَمْا حلوة جدا”.

كَمْا شارك ورد الخال، عبر خاصية القِصَّة على إنستجرام، العديد من مقاطع الفِيْديو التي توثق لحظات الاحتفال بذكرى زواجهما مع العديد من الأصدقاء.

ظهرت الخال مع زوجها الذي كان سعيدا جدا، مرتدياً ملابس بيضاء، يرقصان ويعانقان بعضهما البعض على إيقاع بعض الأغاني، كَمْا أظهرت الفِيْديوهات حضور طوني عيسى وزوجته أمونة عيد، وكذلك يوسف العيد. خال وزوجته نيكول سابا والفنانة داليدا خليل.

جدير بالذكر أن الفنانة ورد الخال تزوجت من زوجها رزق عام 2016 فِيْ قبرص، بعد علاقة غرامية طويلة، وأقيم حفل الزفاف فِيْ أحد أكبر الفنادق هناك، وعدد كبير من النجوم. تمت دعوة العالم العربي.

وأشار الخال فِيْ إحدى إطلالاته فِيْ وسائل الإعلام إلَّى أن قرار الزواج بهما اتخذ بشكل سريع، حيث كانت الخطة السفر إلَّى قبرص مع مجموعة من الأصدقاء لقضاء الإجازات، لاقتراح الزواج نيابة عَنّْ زواج مدني فِيْ قبرص، مشيرة إلَّى أنه من الممكن العودة والزواج دينيا فِيْ لبنان.

كَمْا أعربت عَنّْ حبها العميق لزوجها، مبينة حالة التفاهم الكبيرة بينهما، وكذلك تشابههما فِيْ كثير من الأمور، إلا أن قرار عدم الإنجاب اتخذه هِيْ وزوجها.