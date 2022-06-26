ورش تدريبية في مطابخ الإعاشة لتجهيز وجبات الحجاج

وثق مقطع فيديو أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء الورش التدريبية التي تنظمها لإعداد وجبات الطعام للحجاج والمعتمرين بطريقة صحية.

تقدم# طعام_و_ميديسين ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الفنادق ؛ تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تحضير وجبات المعتمرين والمعتمرين.# سلام_آمن pic.twitter.com/45lwdQVYTH

– هيئة الغذاء والدواء (Saudi_FDA) 25 يونيو 2022

وقالت هيئة الغذاء والدواء تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الكفاف بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الغذاء بشكل صحي.

الامتثال للمتطلبات الصحية

وأشار إلى أن هذه الورش التدريبية موجودة في مطابخ الإعاشة .. ويأتي تأكيدا على الالتزام بالمتطلبات الصحية أثناء تحضير وجبات المعتمرين والمعتمرين.

ولتعزيز الدور الرقابي لمطابخ المطاعم، أوضح أنه تم مراقبة طعام الحجاج وضمان جودته وسلامته من خلال المراقبة والإفراج والرقابة.

برنامج توعوي قبل الحج

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار برنامج التوعية الذي تنظمه هيئة الغذاء والدواء في الحج، تم تنظيم ورش عمل لتثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية ومطابخ التموين الخاصة بتقديم وجبات الطعام للحجاج، وذلك بالتعاون مع أمانتي منطقتي مكة والمدينة.

تهدف ورش العمل إلى تعزيز الممارسات الصحيحة في إعداد الطعام وضمان توفير وجبات صحية وآمنة وفقًا للمتطلبات الفنية القياسية.