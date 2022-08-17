ورقة قبول طالب في المدرسة 1444 ، فو الاوقات التي يتم البحث حول التعرف على ورقة التي تتعلق بالقبول المدرسي للطلاب ، والتي تعد احدى الأوراق المهمة والتي يستوجب توفرها ، عند القيام بعملية التسجيل لكل طالب من الطلاب الجدد ، أو القيام بتغير مدرسة الطالب الى مدرسة اخرى والتي يرغب الوالدان تسجيل ابنهم بها ، وتعد جميع المدارس الحكومية والخاصة داخل المملكة العربية السعودية تطلب احضار تلك الورقة لإتمام عملية التسجيل ، تابعوا معنا .

نظام نور التعليمي

يمكن تعريف نظام نور بأنه من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى ربط الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة بأولياء أمور الطلاب، للنهوض بالطلاب. عملية التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالها. مهم وضروري بشكل خاص مع أزمة كورونا التي عصفت بالبلاد، فقد وفر النظام على الطلاب الكثير من الوقت والجهد من خلال مجموعة الخدمات الإلكترونية التي يرعاها، وهي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول بسرعة إلى نتائج التحصيل لجميع الاختبارات في مستويات التعليم.

أتاح نظام نور لكل طالب متابعة العملية التعليمية من قبل ولي أمره.

من الممكن التواصل بسهولة بين الثلاثي الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور من خلال برنامج الإرسال الذي يتم من خلاله عرض سجل نتائج الطالب.

يمكن للمعلمين الاستفادة من نظام نور من خلال متابعة تقارير الحضور والغياب لجميع الطلاب من خلال البرنامج.

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب في التعليم الابتدائي من خلال منصة الموقع الرسمية للنظام.

ورقة قبول طالب المدرسة 1444

يمكن تعريف ورقة قبول الطالب بالمدرسة على أنها استبيان صغير يحتوي على معلومات أولية عن الطالب، ويمكن أن يأتي بأشكال عديدة، حيث تطلب المدارس إرفاق هذه الورقة بسجل الطالب الذي يرغب في التسجيل في مرحلة المدرسة الابتدائية، ويشمل هذا الشرط أيضًا الطلاب الذين تم نقلهم من مدارس أخرى إلى المدرسة التي يرغب ولي الأمر في نقل الطالب إليها، نقدم لك النموذج التالي

كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة نوافذ القبول عبر منصة نور لكل من المراحل التعليمية ورياض الأطفال والابتدائي والمتوسط ​​والثانوي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، تحقيقاً لمبدأ حق الطفل في التعليم، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات الإلكترونية التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ويتم ذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لولي الأمر على الطالب.

الضغط على أيقونة (تسجيل طالب جديد) الموجودة بقائمة تسجيل الأطفال.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب الذي يرغب في التسجيل.

الدخول وتحديد علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

دخول المهنة الشخصية للولي.

أدخل بيانات الطالب وهي كالتالي جنسية. جنسية الأم رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء بطاقة الهوية. مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب بالعربي. اسم الجد بالعربي. اسم العائلة بالعربي الاسم الاول للطالب بالانجليزية. اسم الاب بالانجليزية. اسم الجد بالانجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. تحديد الجنس. تاريخ الولادة. نوع الإقامة. ملكية السكن. منطقة الإقامة. مدينة. حيّ. شارع رئيسي. شارع فرعي. رقم الدار. رقم الهاتف الثابت. رقم الهاتف المحمول. العنوان الوطني. رمز بريدي.

أدخل بيانات المدرسة التي يريد ولي الأمر تسجيل طفلها فيها، وهي كالتالي نوع المدرسة. إدارتها التعليمية. مكتب التعليم.

احفظ طلب التسجيل.

أدخل المدرسة البديلة (خيار إذا لم يتم قبول تسجيل الطالب في المدرسة الرئيسية).

تحميل وتحميل المستندات الشخصية المطلوبة من خلال موقع المنصة.

تأكد من إرسال جميع البيانات.

قم بإرسال طلب التسجيل وانتظر صدور النتائج.

الاحتفاظ برقم التطبيق والرابط الخاص بآلية متابعة التطبيق عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال (حيث تصل هذه المعلومات إلى رقم ولي الأمر عند التسجيل). يمكن لولي الأمر متابعة الطلب بالرقم المرسل، وتستغرق مدة تقديم الخدمة 5 أيام عمل.



كيفية تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1444

لا يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب في المدرسة للعام 1444 إلا إذا كان لديه حساب شخصي على موقع نور الإلكتروني، ويتم تفعيل الحساب وفق الخطوات التالية

الوصول إلى صفحة نظام نور مباشرة “”.

الضغط على أيقونة (رابط التسجيل للوالد الجديد).

أدخل البيانات الشخصية لولي الأمر، وهي رقم الهوية أو رقم الإقامة. الأسم المقترح. (هو رقم الهوية ويتم تعبئته تلقائيًا بواسطة النظام، وخيار تعديله متاح).

انقر فوق (التالي).

أدخل رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.

تحديد علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

تحديد تاريخ ميلاد الطالب.

انقر فوق تم، ثم انقر فوق الزر حفظ.

أوراق قبول الطالب بالمدرسة 1444

صرحت وزارة التربية والتعليم بضرورة إرفاق عدد من المستندات الثبوتية أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للطالب في المدرسة وهي

ورقة من الأسرة أو سجل الإقامة.

صفيحة تحصينات أساسية.

يجب إرفاق نسخة من شهادة الميلاد.

يجب توفير نسخة من عقد الإيجار أو إثبات ملكية السكن.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444

تشترط وزارة التربية والتعليم، من خلال منصة نور، تسجيل الطلاب، لاستيفاء بعض الشروط، وهي كالتالي

شروط الالتحاق بالصف الأول يشترط ألا يقل عمر الطالب عن (6 سنوات وأكثر من تسعين يوماً) في بداية العام الدراسي الجديد.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي يشترط شرط السن وهو أن لا يقل عمر الطالب عن (6) سنوات وأكثر من مائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الجديد.

متطلبات التسجيل في رياض الأطفال يجب أن يستوفي الطفل شرط السن وهو ألا يقل عن ثلاث سنوات ولم يبلغ سن الالتحاق بالصف الأول. في حال كان عمر الطالب (6) سنوات (180) يومًا فقط، يمكن لولي الأمر تقديم طلب لتسجيله في الصف الأول الابتدائي، إذا قدم ولي الأمر وثيقة تثبت تعليم الطفل في إحدى المدارس. رياض الأطفال التالية إحدى رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية سواء كانت خاصة أو حكومية. روضة أطفال مدرسة خاصة أو روضة مدرسة دولية مرخصة من وزارة التربية والتعليم السعودية. تحقيق شرط إتقان المهارات التنموية مع إرفاق توصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول في حالة التحاق الطفل برياضة خارج حدود المملكة على أن تكون موثقة من الملحقية الثقافية أو السفارة في بلد الدراسة. .



مراحل تسجيل الطالب بالمدرسة 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المراحل الزمنية أو ما يعرف بالتواريخ التي يمكن خلالها تسجيل الطلاب في جميع المدارس الحكومية أو الخاصة في المملكة، بما في ذلك مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الدولية والأجنبية في المملكة، وذلك بإطلاق ثماني مراحل للطلاب. التسجيل، حيث تنتهي كل مرحلة بعد ملء المقاعد الشاغرة في كل مدرسة مطلوبة، أو بنهاية الفترة المحددة لكل مرحلة، ويكون على النحو التالي

ورقة قبول طالب في المدرسة 1444 ، إن احد الانظمة التي عملت على تطويرها والعمل بها داخل المملكة السعودية هو نظام نور التعليمي ، والذي عمل على تخيف الأمور بشكل واسع سؤاء على وزارة التعليم او الوالدين ، وتعد ورقة القبول هي الورقة التي تحتوي على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالطالب بشكل اولي .