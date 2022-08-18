وزارة الإعلام تستهدف 2000 شاب وفتاة برامج Google

أعلنت وزارة الإعلام ممثلة بمركز الاتصال الحكومي، إطلاق برنامج تدريب على المهارات الرقمية بالشراكة مع شركة جوجل، على مراحل، ويستهدف أكثر من 2000 شاب وشابة.

دورات وزارة الإعلام

وانطلقت المرحلة الأولى التي اشتملت على دورتين تدريبيتين، بحضور أكثر من 120 متدربًا من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب الجامعات، ضمن برنامج “مهارات من جوجل”. استفد من الفرص الرقمية، واكتسب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتك، بالإضافة إلى تعزيز نسبة المحتوى الرقمي المحلي وتدريب القادة الشباب في مختلف القطاعات الرقمية. ويهدف برنامج “مهارات من Google” إلى تدريب الأفراد ورجال الأعمال وتجهيزهم لديهم المهارات الرقمية اللازمة لتطوير أعمالهم وفرصهم المهنية.

أساسيات التسويق الرقمي

يركز البرنامج المتاح باللغة العربية على مجالات رقمية مختلفة مثل أساسيات التسويق الرقمي، وإنشاء متاجر إلكترونية على الإنترنت، وكيفية تحسين التواجد التجاري رقميًا، وغيرها. المملكة في قطاع المحتوى الرقمي، وتطوير منصاتها، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات المحتوى الرقمي، وتحفيز سوق المحتوى الرقمي من خلال حوكمة متكاملة تساهم في نمو وتوسع القطاع.