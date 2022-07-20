وزارة الاتصالات تفتح التسجيل لدورات مهارات المستقبل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التسجيل في الدورات القادمة لمبادرة مهارات المستقبل التي تساهم في تنمية المهارات وتنمية القدرات الرقمية.
دورات مبادرة مهارات المستقبل
وقالت الوزارة إن مبادرة مهارات المستقبل تساهم في تطوير مهاراتك وتنمية قدراتك الرقمية، بحيث تترك جهودك بصمة في عملية التطوير التقني. سمحت الوزارة بالتسجيل من خلال نهاية لهذه الغاية.
وأوضح أن برنامج تنمية رأس المال البشري يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير مجموعات مستهدفة على مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة، بالتعاون مع شركاء التدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.
شروط التطبيق
- أن يكون مؤهلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عامًا
- البرامج متاحة للمواطنين من كلا الجنسين.
المسار المهني
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- أمن المعلومات
- الأمن الإلكتروني
- خدمات احترافية
- التحول الرقمي
- تقنيات Blockchain
- تحليل البيانات
- الذكاء الاصطناعي
- دعم فني
- الاحصاء الكمية
- البنية الاساسية
- تشغيل البنية التحتية
- اختبارات الاختراق
- انترنت الأشياء
- إدارة المشاريع
- إدارة المشاريع الرقمية
- إدارة الأنظمة وقواعد البيانات.
- إدارة قواعد بيانات SQL
- إدارة قاعدة بيانات أوراكل
- إدارة نظام الويندوز
- إدارة نظام يونكس
- إدارة نظام لينكس
- جودة البرمجيات
- غواياكيل، الاكوادور
- الاستجابة والتحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية
- التصميم والتطوير
- التنفيذ والتشغيل والصيانة
- التشغيل والصيانة
- حوسبة سحابية
- الحكم، والمخاطر والامتثال
- تحليل الأعمال
- تحليل النظام
- تفعيل أمن المعلومات
- تصميم معماري للمؤسسات
- تصميم الحلول الفنية
- تصميم التطبيقات وتطويرها
- تطوير الموقع
- دعم التشغيل
- ذكاء الأعمال
- علم البيانات
- هندسة أمن المعلومات
- هندسة النظم المدمجة
- هندسة البيانات
- الواجهة وتجربة المستخدم