وزارة الاتصالات تفتح التسجيل لدورات مهارات المستقبل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التسجيل في الدورات القادمة لمبادرة مهارات المستقبل التي تساهم في تنمية المهارات وتنمية القدرات الرقمية.

دورات مبادرة مهارات المستقبل

وقالت الوزارة إن مبادرة مهارات المستقبل تساهم في تطوير مهاراتك وتنمية قدراتك الرقمية، بحيث تترك جهودك بصمة في عملية التطوير التقني. سمحت الوزارة بالتسجيل من خلال نهاية لهذه الغاية.

وأوضح أن برنامج تنمية رأس المال البشري يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير مجموعات مستهدفة على مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة، بالتعاون مع شركاء التدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.

شروط التطبيق

أن يكون مؤهلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عامًا

البرامج متاحة للمواطنين من كلا الجنسين.

المسار المهني