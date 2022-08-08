وزارة الاستثمار إنهاء 49 صفقة بـ 925 مليون دولار

أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات مثل قطاع الصناعات المتطورة، وقطاع البناء، وقطاع الأنشطة العقارية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة، وقطاع الترفيه، وقطاع الأنشطة العقارية. قطاع الرياضة، مما يعكس نجاح استراتيجية الاستثمار الوطنية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، حيث شهد الربع الثاني من عام 2022 توقيع 49 اتفاقية استثمارية تزيد قيمتها عن 925 مليون دولار، مدعومة بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار.، ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات حوالي 2000 فرصة عمل جديدة. جاء ذلك في تقرير تطوير الاستثمار للربع الثاني من عام 2022 م الصادر عن وزارة الاستثمار، حيث أوضح أن هذه الاتفاقيات تتضمن اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية وشركة DB World في الإمارات. إنشاء منطقة لوجستية حديثة في ميناء جدة الإسلامي، وصفقة استثمارية تقدر بـ 37 مليون دولار بقيادة شركة MasterCard في شركة التجارة الإلكترونية السعودية Hyperpay ؛ لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة أشار تقرير “مستجدات الاستثمار” إلى اتفاقيات أخرى أهمها اتفاقيات إستراتيجية مع شركة الأدوية السويسرية “نوفارتيس”. تطوير التكنولوجيا الحيوية في المملكة واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” لمنصة “واحدة” لتقنية التمويل الإسلامي العالمي، وصفقة معادن لبناء أكبر طاقة شمسية في العالم مصفاة البوكسيت لاستخراج الألومينا ودعم صناعة الألمنيوم. كما يحلل التقرير مؤشرات الاقتصاد الكلي ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب أشار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى تأثير الخطط الحكومية على الصفقات و تشير أرقام الاستثمار إلى أن استراتيجية الاستثمار الوطني هي محفز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65٪ وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الوضع الحالي. الظروف التي يمر بها العالم. نشهد اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين العالميين في مختلف الصناعات للشراكة مع المملكة وأوضح الفالح أن التعاون بين استراتيجية الاستثمار الوطنية والاستراتيجية الوطنية للسياحة سيشهد تطوير منتج سياحي قوي وجذاب. بينما لا تزال صناعة السياحة العالمية تتعافى، يبدي العديد من مستثمري السياحة اهتمامًا كبيرًا بإمكانيات المملكة. أبرز تقرير “تحديث الاستثمار” للربع الثاني فرص الاستثمار في قطاع السياحة الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً في المملكة. فضلا عن طموحات الاستراتيجية الوطنية للسياحة يشهد قطاع السياحة في المملكة اهتماما عالميا. نتيجة للفرص المتاحة في المشاريع الضخمة والضخمة، وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اتفاقيات في مايو مع المجموعات الفندقية “ريتز كارلتون” و “حياة” و “روزوود” لتطوير منتجعات فاخرة. في مجال الضيافة المعلنة (مثل “راديسون وهيلتون) تتطلع لافتتاح 20 و 59 فندقًا جديدًا في المملكة، على التوالي. أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها ستضيف 94 وجهة جديدة لجذب الزوار إلى المملكة. فيما استعرض تقرير “تحديثات الاستثمار” جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية 2030 والإصلاحات التي نفذتها استراتيجية الاستثمار الوطنية ونظام الشركات الجديد. كما تضمن التقرير أهم المستجدات حول التقدم في المشاريع الضخمة والضخمة، مع التركيز على قطاع السياحة من خلال مقابلات حصرية مع معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، وكذلك مقابلات مع أكبر الجهات في القطاع. السياحة وتشمل صندوق التنمية السياحية، ومجموعة الخطوط الجوية السعودية، ومشروع تنمية البحر الأحمر، وهيئة تطوير بوابة الدرعية. يحتوي التقرير على مقابلات حصرية مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الشركات “MasterCard” و “Google Middle East” و “DB World” و “Khushaim & Partners”.