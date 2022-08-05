وزارة الاستثمار السعودية تناقش توطين وصيانة القطارات مع “ألستوم”

تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألستوم المتخصصة فِيْ قطاع النقل المستدام والذكي، بحضور وكيل الوزارة فهد النعيم، لبحث فرص الاستثمار فِيْ قطاع النقل وتوطين التصنيع و صيانة القطارات بالإضافة إلَّى إنشاء مقر إقليمي للشركة فِيْ المملكة.

تهدف المذكرة إلَّى استكشاف مستقبل النقل المستدام فِيْ المملكة العربية السعودية وتحديد فرص الاستثمار فِيْ قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية وتقنيات النقل المستدام والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

يشار إلَّى أن المملكة ملتزمة بالوصول إلَّى صافِيْ انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لتصبح ثاني دولة فِيْ المنطقة تفعل ذلك، حيث تلعب البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دورًا رئيسيًا فِيْ تحقيق أهداف التنمية المستدامة فِيْ المنطقة. المملكة نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”. .