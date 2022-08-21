وزارة الاقتصاد والتجارة قطر الخدمات الالكترونية 2022 ، تساعدنا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر على تقديم معاملات متعددة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي إدارة بالوزارة ، وذلك لضمان تطوير جميع مستويات الاهتمام ، بالإضافة إلى ضمان وقت المستثمرين كون أن ذلك الأمر يجذبهم لتطوير واستدامة مشاريع ، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل .

وزارة الاقتصاد والتجارة قطر

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المهام المتعلقة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي، وتعرف رسميًا باسم وزارة التجارة والصناعة. كل التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.

وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية للخدمات الإلكترونية

يمكننا الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها عبر موقع وزارة التجارة القطرية على النحو التالي

الذهاب إلى موقع وزارة التجارة والصناعة “” مباشرة.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية من شريط القائمة.

حدد نوع الخدمات المطلوبة، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

أكمل خطوات تسجيل الدخول، ثم ابدأ تصفح الخدمات.

استعلام عن السجل التجاري القطري

يستفسر عن السجل التجاري في دولة قطر باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى النافذة الواحدة لوزارة التجارة ““.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الزاوية اليسرى العليا.

أكمل عملية تسجيل الدخول في النافذة الواحدة.

انتقل إلى شاشة الشركات من الصفحة الشخصية.

فتح ملف الشركة عن طريق الموقع.

الذهاب إلى الشهادة لمعرفة تفاصيل السجل التجاري.

احجز موعد النافذة الواحدة وزارة التجارة قطر

يتم حجز موعد النافذة الواحدة لوزارة التجارة باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى النافذة الوحيدة “” مباشرة.

انقر على خيار حجز الموعد من أعلى الواجهة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام المصادقة.

انقر فوق أيقونة متابعة الزرقاء.

اتبع التعليمات لإكمال حجز الموعد.

تجديد السجل التجاري القطري

يتم تجديد السجل التجاري في قطر من خلال الخطوات التالية

سجّل الدخول إلى النافذة الواحدة “”.

انقر فوق إدارة من القائمة العلوية.

الضغط على زر الخدمات لعرض قائمة المنشآت.

ابحث عن الشركة المطلوبة، ثم اضغط على زر التجديد.

عرض والتحقق من تفاصيل الشركة.

أدخل عدد سنوات التجديد التي نريدها.

توافق على تجديد جميع التراخيص إذا رغبت في ذلك.

انقر على أيقونة “التالي” الزرقاء.

راجع الموافقات الخارجية المطلوبة، ثم انقر فوق “التالي”.

قم بإجراء ة لمتطلبات المنظمين.

انقر فوق التالي، ثم قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

انقر على أيقونة “التالي”، ثم اعرض تفاصيل السجل.

انقر فوق الزر “التالي”، ثم انقر فوق أيقونة “إرسال التطبيق”.

متابعة الطلب من قائمة إدارة الطلبات لمعرفة حالتها.

وزارة الاقتصاد والتجارة نماذج المعاملات القطرية

يمكننا تنزيل نماذج المعاملات من الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة القطرية على النحو التالي

الذهاب إلى موقع الوزارة مباشرة.

ابحث عن علامة التبويب الخدمات ونماذج المعاملات من الواجهة الرئيسية.

اختيار نماذج المستثمر أو المستهلك.

انقر فوق نماذج المعاملات من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على القسم المختص بالنموذج المطلوب.

ابحث عن النموذج ثم انقر فوق زر التنزيل.

تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة قطر

يساعدنا تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى استخدام متصفحات الإنترنت أو تشغيل جهاز كمبيوتر. يمكننا تنزيل هذا التطبيق لجميع هواتف iPhone و iPad أثناء تنزيله لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android. يتوفر هذا التطبيق بعدة لغات منها العربية والإنجليزية، وله واجهة بسيطة يمكن للمستخدمين التعامل معها بسهولة كبيرة .

وزارة الاقتصاد والتجارة قطر الخدمات الالكترونية 2022 ، أتاحت الوزارة الخاصة بالاقتصاد والتجارة في دولة قطر العديد من الخدمات الالكترونية والتي تسهل على المستثمرين دون الحاجة الى وقت كثير ، مما دفع بهم ذلك الاهتمام الى سهولة استكمال العديد من الإجراءات المتعلقة بشركاتهم وسجلاتهم التجارية .