وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف جديدة

أعلنت على موقعها على شبكة الإنترنت وظائف جديدة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من وظيفة للرجال والنساء في مختلف مكاتب ومكاتب الوزارة في المملكة العربية السعودية ، بشرط أن يكون الالتحاق بهذه الوظائف في نظام العقد ، وشروط وضوابط التقديم التي نراجعها لكم من خلال الفقرات التالية من المادة التي يجب الالتزام بها. للمسمى الوظيفي ، وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية قد عرضت منذ فترة 43 وظيفة لمختلف الجنسين من السعوديين مع نظام المواعيد ، ويمكن الاطلاع على بيان وشروط التعيين على موقعنا على الإنترنت ثقافني.

وظائف جديدة في وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعتزم وزارة البيئة والمياه قبول عدد من الموظفين الجدد لعدد من المسميات الوظيفية في مختلف محافظات المملكة:

يتم تقديم وظائف مهندس في مختلف التخصصات.

تطلب الوزارة اختصاصات الأخصائيين الزراعيين.

وكذلك فنيي المعامل والكيميائيين.

تضع الوزارة بعض المتطلبات لقبول المتقدمين ، والتي سنتعرف عليها في الفقرة التالية.

شروط احالة الوظائف الى وزارة البيئة والمياه للرجال

تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر وظائف شاغرة بشكل مستمر. تضع الوزارة مجموعة ضوابط لتوفير وظائف الرجال على النحو التالي:

يتم قبول السعوديين فقط.

مطلوب حسن السيرة والسلوك لمقدم الطلب.

لا توجد عقوبات قانونية أو سجن لجرائم الشرف أو الأمانة.

لم يتم فصل الموظف من خدمة الدولة.

توفير معادلة الشهادات الخارجية.

قدِّم درجة اختبار القدرة المعرفية ، ويجب على من لم يخضع للاختبار التقدم للحصول عليها.

يتم إجراء المقابلة الشخصية في أقل من ساعة للمتقدمين ، والتي تتضمن بيانات مطابقة.

يُستبعد من قدم بيانات كاذبة في الوظائف الجديدة بوزارة المياه والبيئة والزراعة.

يعتمد الترشيح النهائي على الأوراق والمقابلة الشخصية.

اختبار القدرة المعرفية

على المتقدمين لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إرفاق نتيجة اختبار القدرة المعرفية أو التقدم لها ضمن شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلىرابط لتقديم اختبار القدرة المعرفية.

سيقام الاختبار في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 1443 هـ.

بعد الحصول على نتيجة اختبار القدرة المعرفية والمستندات يمكنك التقديم من خلال رابط التوظيف من موقع وزارة المياه والزراعة والبيئة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة قبل أيام عن 150 وظيفة شاغرة للرجال والنساء: