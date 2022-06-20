وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفاصيل

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل تعلن وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية ، رابط الوظائف على الإنترنت ، أنه سيتم طرح عدد (150) مائة وخمسين وظيفة بموجب نظام التعاقد على الوظائف الرسمية في مختلف المجالات الفنية. والتخصصات المالية والهندسية للرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم الشروط والأحكام اللازمة للتقدم للوظائف في وزارة الزراعة السعودية ، وخطوات وطريقة التقديم على الوظائف ، وخطوات خاصة فقرة لتوضيح الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية المطلوبة لوزارة البيئة والمياه السعودية ، والعدد المطلوب لكل وظيفة شاغرة في كل منطقة جغرافية بالمملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل

تبدأ طلبات التوظيف بوزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من الأحد 20/11/1443 هـ وحتى 29/11/1443 هـ.

يجب اتباع جميع الشروط والأحكام التي نراجعها في الفقرة التالية.

ثم نقدم عبر رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

لاحظ أنه يتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية.

إذا كانت البيانات مختلفة أو غير صحيحة أو لم يتم اجتياز المقابلة الشخصية ، فسيتم استبعاد المرشح.

يكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

شروط التقديم على الوظائف بوزارة البيئة

يتم تقديم الوظائف الشاغرة البالغ عددها 150 وظيفة شاغرة في المملكة ، وفق الشروط والأحكام التالية:

التطبيق متاح للسعوديين فقط خلال أيام التقديم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك كما تعلن الوزارة.

عدم وجود أي أحكام قضائية على مقدم الطلب أو سجنه لجرائم الشرف أو الأمانة.

لم يتم فصل مقدم الطلب من الخدمة في الدولة من قبل.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

ضرورة معادلة المؤهل من وزارة التربية والتعليم للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة العربية السعودية.

يقدم اختبار القدرة المعرفية ويرفق درجة الاختبار.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL ، IELTS ، الخطوة) وإرفاق درجة الاختبار.

من وقت لآخر ، تصدر وزارة البيئة والمياه في المملكة وظائف جديدة عبر موقعها الرسمي.

تفاصيل 150 وظيفة جديدة في وزارة المياه والزراعة