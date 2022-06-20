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وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفاصيل

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل تعلن وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية ، رابط الوظائف على الإنترنت ، أنه سيتم طرح عدد (150) مائة وخمسين وظيفة بموجب نظام التعاقد على الوظائف الرسمية في مختلف المجالات الفنية. والتخصصات المالية والهندسية للرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم الشروط والأحكام اللازمة للتقدم للوظائف في وزارة الزراعة السعودية ، وخطوات وطريقة التقديم على الوظائف ، وخطوات خاصة فقرة لتوضيح الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية المطلوبة لوزارة البيئة والمياه السعودية ، والعدد المطلوب لكل وظيفة شاغرة في كل منطقة جغرافية بالمملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل

  • تبدأ طلبات التوظيف بوزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من الأحد 20/11/1443 هـ وحتى 29/11/1443 هـ.
  • يجب اتباع جميع الشروط والأحكام التي نراجعها في الفقرة التالية.
  • ثم نقدم عبر رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
  • لاحظ أنه يتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية.
  • إذا كانت البيانات مختلفة أو غير صحيحة أو لم يتم اجتياز المقابلة الشخصية ، فسيتم استبعاد المرشح.
  • يكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

شروط التقديم على الوظائف بوزارة البيئة

يتم تقديم الوظائف الشاغرة البالغ عددها 150 وظيفة شاغرة في المملكة ، وفق الشروط والأحكام التالية:

  • التطبيق متاح للسعوديين فقط خلال أيام التقديم.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك كما تعلن الوزارة.
  • عدم وجود أي أحكام قضائية على مقدم الطلب أو سجنه لجرائم الشرف أو الأمانة.
  • لم يتم فصل مقدم الطلب من الخدمة في الدولة من قبل.
  • يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.
  • ضرورة معادلة المؤهل من وزارة التربية والتعليم للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة العربية السعودية.
  • يقدم اختبار القدرة المعرفية ويرفق درجة الاختبار.
  • بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL ، IELTS ، الخطوة) وإرفاق درجة الاختبار.

من وقت لآخر ، تصدر وزارة البيئة والمياه في المملكة وظائف جديدة عبر موقعها الرسمي.

تفاصيل 150 وظيفة جديدة في وزارة المياه والزراعة

المكان المسمى الوظيفي والرقم المطلوب
مكتب وزارة الزراعة
  • المحترف القانوني الممارس: 2
  • مساعد المراقب المالي: 4
  • مساعد مدقق داخلي: 2
  • أخصائي مساعد الرقابة الإدارية: 2
  • مطور برامج مساعد: 1
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مساعد استراتيجي: 1
  • مطور برامج ممارس: 1
  • أخصائي استثمار مساعد: 1
  • الإحصاء الممارس: 2
  • مساعد مصمم جرافيك: 1
  • مهندس زراعي مساعد: 1
  • مهندس جيولوجي مساعد: 1
  • أخصائي تطوير إداري مساعد: 1
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • إحصائي مساعد: 3
  • مهني قانوني مساعد: 2
  • أخصائي إدارة المشاريع الممارس: 2
  • مهندس زراعي مساعد: 1
  • باحث مخبري مساعد: 3
  • أخصائي حماية البيئة المساعد: 6
  • أخصائي تربية مواشي مساعد: 2
  • محلل المعمل: 2
  • مهندس كمبيوتر مساعد: 1
  • مساعد المحرر الصحفي: 2
  • مساعد مصمم جرافيك: 1
  • فني دعم: 1
  • مساعد مصحح: 1
  • اقتصادي ممارس: 1
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مترجم مساعد: 1
  • اختصاصي استثمار ممارس: 1
  • أخصائي تطوير إداري مساعد: 2
  • أخصائي بحث ديني مساعد: 1
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • أخصائي تطوير إداري مساعد: 1
  • أخصائي إدارة المشاريع المساعد: 1
  • مساعد مصحح: 1
  • أخصائي تنمية وتدريب مساعد للموارد البشرية: 3
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • اختصاصي علاقات عامة مساعد: 1
  • مساعد اختصاصي عمليات الموارد البشرية: 2
  • مساعد استراتيجي: 1
  • أخصائي تسويق مساعد: 2
  • اختصاصي تنظيم إداري ممارس: 1
  • محاسب ممارس: 1
  • أخصائي مشتريات مساعد: 4
  • مهني قانوني مساعد: 2
  • مهندس المساحة: 5
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 6
  • مهندس مدني مساعد: 2
  • مهندس كهرباء مساعد: 6
  • مهندس معماري مساعد: 2
  • مهندس كمبيوتر مساعد: 1
  • أخصائي إدارة المشاريع الممارس: 2
  • مهندس صناعي مساعد: 2
  • إحصائي مساعد: 1
  • أخصائي إدارة المشاريع الممارس: 2
  • مساعد أخصائي إدارة المشاريع: 2
  • أخصائي أداء مؤسسي مساعد: 1
  • اختصاصي موازنة مالية ممارس: 1
  • مساعد اختصاصي الميزانية المالية: 5
  • إحصائي مساعد: 1
  • المحترف القانوني الممارس: 1
  • أخصائي إدارة المشاريع الممارس: 2
  • أخصائي إدارة المشاريع المساعد: 3
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة
  • المحترف القانوني المساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل
  • المحترف القانوني المساعد: 1
  • مهندس ميكانيكي مساعد: 1
  • مهندس كهرباء مساعد: 1

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