وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفاصيل

وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل تعلن وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية ، رابط الوظائف على الإنترنت ، أنه سيتم طرح عدد (150) مائة وخمسين وظيفة بموجب نظام التعاقد على الوظائف الرسمية في مختلف المجالات الفنية. والتخصصات المالية والهندسية للرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم الشروط والأحكام اللازمة للتقدم للوظائف في وزارة الزراعة السعودية ، وخطوات وطريقة التقديم على الوظائف ، وخطوات خاصة فقرة لتوضيح الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية المطلوبة لوزارة البيئة والمياه السعودية ، والعدد المطلوب لكل وظيفة شاغرة في كل منطقة جغرافية بالمملكة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة 150 وظيفة بالتفصيل
- تبدأ طلبات التوظيف بوزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من الأحد 20/11/1443 هـ وحتى 29/11/1443 هـ.
- يجب اتباع جميع الشروط والأحكام التي نراجعها في الفقرة التالية.
- ثم نقدم عبر رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
- لاحظ أنه يتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية.
- إذا كانت البيانات مختلفة أو غير صحيحة أو لم يتم اجتياز المقابلة الشخصية ، فسيتم استبعاد المرشح.
- يكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
شروط التقديم على الوظائف بوزارة البيئة
يتم تقديم الوظائف الشاغرة البالغ عددها 150 وظيفة شاغرة في المملكة ، وفق الشروط والأحكام التالية:
- التطبيق متاح للسعوديين فقط خلال أيام التقديم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك كما تعلن الوزارة.
- عدم وجود أي أحكام قضائية على مقدم الطلب أو سجنه لجرائم الشرف أو الأمانة.
- لم يتم فصل مقدم الطلب من الخدمة في الدولة من قبل.
- يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.
- ضرورة معادلة المؤهل من وزارة التربية والتعليم للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة العربية السعودية.
- يقدم اختبار القدرة المعرفية ويرفق درجة الاختبار.
- بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL ، IELTS ، الخطوة) وإرفاق درجة الاختبار.
من وقت لآخر ، تصدر وزارة البيئة والمياه في المملكة وظائف جديدة عبر موقعها الرسمي.
تفاصيل 150 وظيفة جديدة في وزارة المياه والزراعة
|المكان
|المسمى الوظيفي والرقم المطلوب
|مكتب وزارة الزراعة
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك
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|فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل
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