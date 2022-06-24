“وزارة التعليم السعودية” رابط التسجيل في حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

رابط تسجيل النقل الخارجيأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عبر حسابها الرسمي على تويتر ، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية للتسجيل في حركة النقل الخارجي وهو ما كان ينتظره العديد من معلمي المدارس في المملكة العربية السعودية ، فقد صدرت علامة المطالبة بفتح باب التسجيل في حركة النقل الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وتلقى الرد من وزارة المالية السعودية. التعليم وسمح للمعلمين بتسجيل رغباتهم فيه حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.

وزارة التربية والتعليم السعودية فتحت تطبيق النقل الخارجي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تقديم الطلبات ابتداء من اليوم لجميع العاملين في المجال التعليمي. وذلك لتقديم طلبات التحويل الخارجي للعام الدراسي الماضي 1443 ، ويتم ذلك وفق بعض الإجراءات التي تضعها الوزارة للتحويل. كان الهدف من توفير وسائل النقل للمعلمين والمعلمات خلق بيئة تعليمية مناسبة وتعظيم استثمار الكادر التربوي البشري ، للعمل على استمرار التطورات المهنية للمعلمين والمعلمات السعوديين ، والتي تتميز بتحقيق الرسالة الهادفة في تنشئة جيل متميز.

مواعيد التسجيل في نظام نور للنقل الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد التسجيل في نظام نور الإلكتروني لطالبي النقل الخارجي ، وأكدت أن بدء التسجيل سيكون يوم الخميس الموافق 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23/06/2022 ، وأن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 ذو القعدة 1443 هـ حتى إعلان نتائج عملية التحويل الخارجي يوم الأحد الموافق 25/12/1443 هـ وفق العملية المتبعة لتحقيق العديد من المزايا والمرونة في التعامل. بمتطلبات جديدة.

رابط تسجيل النقل الخارجي 1443

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بعض النقاط المهمة التي من خلالها تراعي الإجراءات التفصيلية مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم. بالإضافة إلى ما سبق ، فإنه يحمي حقوق المتقدمين من خلال منحهم نقاط ومزايا إضافية.

كما تعمل على منح نقاط لكل متقدم بالإضافة إلى تمييز وتقدير المعلمين ذوي الأداء العالي. يتم التسجيل في نظام نور باتباع الآتي:

طلب حركة النقل من خلال الوصول إلى نظام الإضاءة الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في المساحة المتوفرة.

أدخل رمز التحقق ثم انقر فوق اتصال.

تحديد مجموعة من البيانات المرفقة وهي تحديد صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

الانتقال إلى طلب التحويل الخارجي 1443.

سيتم عرض جميع بيانات الموظف والتحقق منها

قبول الطلبات والشروط والأحكام.

ستظهر صفحة إدخال طلب التحويل الخارجي.

انقر فوق إضافة عنصر ، ثم انقر فوق التالي.

تأكد من صحة البيانات وتحقق منها وانقر فوق تنفيذ.

تظهر صفحة بها حقول التعرف ، حيث يجب إدخال البيانات المطلوبة بدقة عالية.

يمكنك الآن انتظار وصول رسالة الموافقة على الطلب.

وهكذا فإن أساتذة المملكة العربية السعودية الراغبين في ذلك طلب حركة نقل خارجي 1443 يمكن لشاغلي التعليم التسجيل من خلال نظام نور في المواعيد المحددة.