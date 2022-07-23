وزارة التعليم السَعُودِيْة.. إعلان نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوَظْائِفْ التعليمية

نشرت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، مساء اليوم السبت، نتائج التحويل الخارجي نتيجة إجراءات التحويل لأكثر من 33900 معلم من خلال نظام نور، استفادت وزارة التربية والتعليم، تماشيًا مع أهدافها الاستراتيجية المتمثلة فِيْ توفِيْر بيئة تعليمية مناسبة لموظفِيْها واستقرار التطور المهني والوظيفِيْ للمعلمين لتنفِيْذ مهمتهم النبيلة، والتي سوف التأثير الإيجابي فِيْ العملية التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتيجة لإجراءات التحويل المطورة، أن وزارة التربية والتعليم ستنفذ إجراءً جديدًا للتحويل.

وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج إجراءات التحويل المطورة لشاغلي التعليم

المناصب التعليمية للعام الدراسي 1443 هـ والتي استندت على أسس ومبادئ لتلبية الطلب وتعظيم استثمار الكادر البشري، وكانت النتيجة انتقال أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة وهُو ما يمثل 39 فِيْ المائة من الباحثين عن عمل تعليميًا للتحويلات. يتم تحويل 80 بالمائة من المتقدمين إلى المتقدمين الأول والثاني، وأكثر من 70 بالمائة من طلبات لم شمل الأسرة، من أجل تحقيق الاستقرار المهني والوظيفِيْ.

مستجدات وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة

ابتكرت وزارة التربية والتعليم عدة طرق للتحويل حققت فوائد متنوعة ومرونة وموضوعية فِيْ معالجة المعايير الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي من أجل تلبية الحاجة التعليمية وتحسين مفهُوم تكافؤ الفرص فِيْ نقل المستأجرين التعليمي، القضاء على قوائم الانتظار المستخدمة فِيْ إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحماية حقوق المرشحين مع الاعتراف بالمعلمين ذوي الأداء العالي ومكافأتهم.

تشمل إجراءات التحويل التي تم تطويرها لشاغلي التعليم تطوير عناصر التمايز بناءً على آليات مرنة تسمح للمتقدمين بتعديل رغباتهم ومنح نقاط ومزايا إضافِيْة، ومنح نقاط لكل متقدم بناءً على خدمتهم، فضلاً عن تطوير مستوى التوظيف. الأداء عن طريق حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد مع اختلاف إضافِيْ.

ارتباط نظام الضوء

للدخول إلى موقع نظام نور للتحقق من نتائج التحويل الخارجي، يرجى النقر فوق التالي.رَابِطْ تسجيل الدخول إلى نظام نور“