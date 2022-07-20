وزارة التعليم السَعُودِيْة توضح حَقيْقَة إلغاء نظام الفصول الاكادمية الثلاثة للعام الدراسي 1444

نظام ثلاثة فصول دراسيةكشفت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة حَقيْقَة إلغاء الفصول الثلاثة بعد تداول الكثير من الأخبار عن احتواء العام الدراسي 1444 فقط لفصلين دراسيين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لمجلس الشورى حق التصويت والمطالبة بإلغاء الفصول الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين. ستكون معظم الأصوات الأعلى فِيْ الاقتراع لإلغاء الفصول الدراسية وإعادة النظر فِيْ تطبيق نظام التتبع للمرحَلْة الثانوية. سنبلغكَمْ عبر ثقافني بتفاصيل إلغاء نظام ثلاثة فصول دراسية، بالإضافة إلى علمنا بإلغاء الفصول الثلاثة وتغيير نظام التتبع.

إلغاء نظام ثلاثة فصول دراسية

وطالب مجلس شورى التعليم السعودي بضرورة الغاء الفصول الثلاثة نهائيا لجميع المراحَلْ الدراسية للجامعات والمدارس. وطالب بضرورة تعديل التقويم الأكاديمي 1444 فِيْ حال الموافقة على إلغاء نظام ثلاثة فصول دراسية. كيف يعمل هذا فِيْ استمرار الدراسة. دعنا نعود إلى نظام فصلين دراسيين.

حَقيْقَة إلغاء الفصول الثلاثة

نظام ثلاثة فصول دراسية حيث أفادت وزارة التربية والتعليم أن الجدل حول إلغاء الفصول الثلاثة أو استمرار عملها فِيْ جميع المدارس والجامعات السَعُودِيْة من المتوقع أن يتم حَلْه. من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي ستنعقد اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022. لذلك فِيْ حال صدور أي قرار رسمي من مجلس الوزراء سيتم نشره مباشرة على موقع العرب اليوم الإخباري. موقع الكتروني. . لذا عزيزي القارئ يمكنك متابعتنا لمعرفة المعلومات الواردة حول إلغاء الفصول الثلاثة.

لجنة البحث العلمي والتعليم بمجلس الشورى

ذكرت لجنة التعليم والبحث العلمي أنها طالبت بتعديل العديد من العناصر التي تضمنها نظام التعليم السعودي للعام الدراسي السابق 1443. وأشارت إلى أن من أهم التوصيات التي سيتم التصويت عليها ما يلي

إعادة النظر فِيْ تطبيق نظام المراقبة على المدارس الثانوية العامة.

مساعدة الجامعات والجهات ذات الصلة على توفِيْر بيئة احتضان تضمن عدم التخلي عن الأساتذة السعوديين.

تسهِيْل استقطاب المواهب المتميزة من المواطنين وغير المواطنين للتدريس فِيْ المدارس السَعُودِيْة.

كَمْا حثت التوصيات وزارة التربية والتعليم على تسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب عبر الإنترنت (التعليم عن بعد / التعليم المدمج).

ودعت التوصيات إلى دعم وزارة التربية والتعليم لزيادة المخصصات المالية للتشغيل والصيانة والنظافة. تعمل من خلالها على خلق بيئة تعليمية مستدامة فِيْ المدارس والجامعات الحكومية.

فِيْ انتظار مجلس الشورى

العديد من أولياء الأمور والطلاب وجميع العاملين التربويين الذين يعملون فِيْها وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة. بانتظار الاتصال الرسمي المتضمن أغلبية الأصوات فِيْ مجلس الشورى لتعديل نظام الدراسة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للعام الدراسي 1444. نؤكد ذلك فِيْ حالة نشر بلاغ رسمي بالموافقة على إلغاء الفصول الثلاثة نظام أم لا، سيتم نشر هذا فِيْ تقريرنا القادم.