وزارة التعليم السَعُودِيْة فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية عبر جدارة للتوظيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، من خلال نظام جدارا للتوظيف الحكومي، عن فتح باب التقديم لـ (11547) وظيفة تعليمية بعنوان وظيفِيْ (مدرس ممارس) للتعيين فِيْ العام الدراسي 1444 هـ وفق نظام العقود، وفق نظام العقود. اللائحة التنفِيْذية للموارد البشرية فِيْ الخدمة المدنية التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية التعليم منهجية اختيار أعضاء هِيْئة التدريس واستخدامهم لتحسين الخطط الدراسية التي تم تطويرها حتى المرحَلْة الثانوية ومقرراته فِيْ الدولة وفق رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة عام 2030.

الوَظْائِفْ الحكومية اللائقة

منظمة جدارا هِيْ منصة تابعة لوزارة الموارد البشرية مخصصة للوَظْائِفْ الحكومية وتضم الرجال والنساء “المواطنين السعوديين” الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، ومن خلالها يمكنهم التقدم للوَظْائِفْ الإدارية من خلال مسار جدارا فِيْ الوزارة. أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما فِيْ ذلك المناصب التعليمية.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات للمناصب التعليمية

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، سيفتح باب تقديم الطلبات للوَظْائِفْ التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 2 محرم 1444 هـ، الموافق 31 يوليو، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وسيتم استقبال طلبات التعيين حتى الساعة التاسعة صباحًا. تاريخ محرم 9 الموافق الأحد 7 أغسطس 2022 م الساعة الثانية عشر صباحا.

رَابِطْ للتقدم لوَظْائِفْ تعليمية

رَابِطْ نظام تسجيل الدخول الكرامة الإلكترونية.

سوف تجد الوَظْائِفْ المتاحة فِيْ الوقت المحدد.

يمكنك أيضًا الحصول على معلومات حول الوَظْائِفْ الإدارية المتاحة من خلال أيقونة نشر الوظيفة.

المؤهلات المطلوبة للتعيين فِيْ وظيفة أستاذ ممارس

مدرس رياضيات.

اللغة الإنجليزية.

ادارة الشركات.

المهارات الرقمية.

بدني.

الكيمياء والبيولوجيا كذلك.

الشُروطْ والمستندات المطلوبة

الجنسية السَعُودِيْة. ما لا يقل عن درجة البكالوريوس، ويجب أن يكون التخصص أحد التخصصات المطلوبة حاليًا. إذا كانت الشهادة الجامعية من خارج المملكة، فِيْجب أن تكون معادلة لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب استيفاء المعايير المهنية وجميع الشُروطْ والضوابط اللازمة لممارسة مهنة التدريس. كَمْا يجب تطبيق التأديب عند شغل الوَظْائِفْ التدريسية، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.

الجدير بالذكر أنه إذا كان لديك أي استفسار عن وظيفة، يمكنك العثور على كافة التفاصيل والمعلومات على موقع جدارا المرفق فِيْ الجزء العلوي من المقالة. حظا سعيدا لكَمْ جميعا.