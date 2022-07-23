وزارة التعليم تعلن نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتيجة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور، والذي شمل أكثر من 33900 معلم.

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المتمثلة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها، وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين لأداء رسالتهم النبيلة، والتي سيكون لها اثر ايجابي على العملية التعليمية وتحقيقا لمصلحة التعليم اعلنت الوزارة اليوم نتيجة اجراءات النقل المستحدثة لشاغليها وظائف تعليمية للعام الدراسي 1444 هـ والتي اعتمدت على معايير ومبادئ لتلبية الحاجة والأمثل. استثمار الموارد البشرية. وتضمنت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39٪ من المتقدمين للوظائف التعليمية لإجراءات التحويل. 80٪ من المتقدمين للأمنيات الأولى والثانية وأكثر من 70٪ من المتقدمين لتحويل لم شمل الأسرة، وذلك في مصلحة الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

تبنت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الإجراءات المطورة للتحويل والتي حققت العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي. لتلبية الحاجة التعليمية، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال تمييز وتقييم المعلمين ذوي الأداء العالي. منحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمتهم، بالإضافة إلى تطوير درجة الأداء الوظيفي عن طريق احتساب متوسط ​​أداء السنتين السابقتين بدلاً من سنة واحدة، مع إضافة نقاط تفاضل لهؤلاء. الذين حصلوا على برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي.