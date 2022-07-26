وزارة التعليم تُعلن رسميًا “التقويم الدراسي 1444 السَعُودِيْة بعد التعديل” الأخير بنظام الثلاث فصول

قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الأكاديمي للعام المقبل 1444 ليصبح أيضا ثلاثة فصول دراسية، وذلك بعد قرارات إصلاحات النظام التعليمي، والتي تمت الموافقة عليها كلها من قبل مجلس الوزراء، حتى تنفِيْذ المرحَلْة الثانية خلال العام المقبل، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح التقويم الأكاديمي بعد الإصلاح لعام 1444 وأهم التفاصيل المتعلقة به.

التقويم الأكاديمي 1444 بعد التعديل

فِيْ العام السابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تغييرات فِيْ التقويم من خلال موقعها الرسمي، وتم الإعلان عن هذا النظام الجديد بنظام الفصول الثلاثة، والذي كان من الأمور التي تم تغييرها. التقويم للعام المقبل 1444 هُو كَمْا يلي

تبدأ الفصل الدراسي الأول فِيْ 28 أغسطس، الموافق 21 من محرم.

السنة تحتوي على ثلاثة فصول.

لديه خمس إجازات ممتدة.

أيام المدرسة الحقيقية

يحصل الطلاب على إجازة العيد الوطني اعتباراً من 21 سبتمبر الموافق 25 صفر.

ثم تم تمديد الرخصة الأولى فِيْ 16 أكتوبر الموافق 20 ربيع الأول.

العيد الثاني الممتد هُو 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الموافق 16 ربيع الآخر.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 24 نوفمبر الموافق 30 ربيع الثاني.

تبدأ الدورة الثانية فِيْ 4 كانون الأول (ديسمبر) الموافق 10 جمادى الأولى.

امتدت العطلة الأولى فِيْ الربع الثاني 18 كانون الأول الموافق 24 جمادى الأولى.

الإجازة الثانية يوم 15 يناير، الموافق لجمادة آل ثاني.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين 10 آذار الموافق 10 شعبان.

تبدأ الدورة الثانية فِيْ 12 آذار الموافق 20 شعبان.

يبدأ عيد الفطر فِيْ 13 أبريل، الموافق 22 رمضان.

العودة للدراسة بعد انتهاء إجازة العيد 26 أبريل الموافق 6 شوال.

تم تمديد آخر ترخيص خلال عام 28 مايو الموافق 10 ذو القعدة.

وتبدأ إجازة نهاية العام فِيْ 22 حزيران (يونيو) الموافق الرابع من ذي الحجة.

عدد أيام الإجازة فِيْ العام المقبل

وأوضحت الوزارة جميع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام التعليم السعودي حيث أصبح أطول من ذي قبل. تبدأ السنة الدراسية فِيْ اليوم الأول من شهر صفر وتنتهِيْ ببداية شهر ذي الحجة أي أنها تعتبر سنة تقريبية أي أن الطلاب يقضون أياماً كثيرة. فِيْ الدراسة، وبالتالي يحصلون على 39 يوم إجازة بدون احتساب إجازات نهاية العام، ولكن إذا تم حسابها، تصبح أيام الإجازة 69 يومًا، يتم خصم هذه الإجازات من 12 إجازة.