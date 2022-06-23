“وزارة التعليم” فتح التسجيل في حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين نظام فارس edu.moe.gov.sa

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، منذ فترة وجيزة ، بدء تفعيل التسجيل لحركة النقل الخارجي 1443 للمدرسين والمعلمات. جاء هذا الإعلان عبر حساب الوزارة على شبكة تويتر ، بعد الإعلان عنه في وكالة الأنباء السعودية الرسمية. تقويم وزارة التربية والتعليم. تسجيل حركة النقل الخارجي للمعلمين يأتي عام 1443 استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1444 ، لحين اكتمال أعمال التسجيل وإعلان النتائج وتقديم التظلمات لمن يرغب في تقديم شكوى بشأن نتيجة التحويل. وقالت إن التسجيل يتم من خلال نظام فارس الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية ، وفيما يلي مواعيد البدء والإغلاق الرسمية للتسجيل.
#مخطط معلومات بياني |
يسلط الضوء # إجراءات_نقل_ مطورة؛ لشاغلي المناصب التعليمية لعام 1443 هـ. pic.twitter.com/BtDF9UltWW
– وزارة التربية والتعليم – عام (moe_gov_sa) 23 يونيو 2022
تاريخ التسجيل في حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين
- يبدأ التسجيل اليوم الخميس 23/6/2022 الموافق 24/11/1443 هـ.
- ينتهي التسجيل يوم الخميس المقبل 29/06/2022 الموافق 30/11/1443 القادم.
- موعد إعلان نتائج الحوالة الخارجية هو 1443/12/25 القادم.
- من 1443/12/25 إلى 1443/12/27 القادمة.
- موعد اعتماد النتيجة النهائية هو 1443/12/28 القادم.
كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين
- الدخول في نظام فارس للخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa.
- قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم أدخل الرمز الذي يظهر أمامك ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
- الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.
- ثم أنتقل لإرسال الأمنيات إلى المعلم ثم أدخل طلبات التحويل الخارجية.
وزارة التربية والتعليم السعودية
وضعت وزارة التربية والتعليم الأهداف المرجوة من حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي.
- الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التربوية
- تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع المعلمين والمعلمات التابعين للوزارة.
- تقليل قوائم الانتظار مع الاحتفاظ بنقاط المقايضة.
- سد العجز وسداد الحاجة التعليمية.
- تطوير العمل التربوي والاطمئنان النفسي للمعلمين ليؤدوا أفضل ما لديهم.
التسجيل في حركة النقل الأجنبي 1443
أعلنت الوزارة عن بعض القواعد والضوابط الجديدة لحركة النقل الخارجي ، وهي تتلخص فيما يلي.
- تحويل سنة التقديم للنقاط عن كل عام الى العام الحالي 1443.
- منح ربع نقطة عن كل سنة خبرة لمقدم طلب التحويل الخارجي.
- حساب متوسط الأداء الوظيفي للعامين الماضيين بدلاً من عام واحد فقط كما هو الحال الآن.
- إضافة نقاط للمتقدم الحاصل على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بواقع 10 نقاط للمدى القصير و 15 نقطة للمدى الطويل.
- تغيير وزن عنصر المفاضلة لمدير المدرسة والمشرف التربوي إلى 5 نقاط بدلاً من 10 نقاط.
رابط نظام نور التعليمي
فيما يلي شرح لطريقة اعتماد نتائج التحويل الداخلي عبر رابط نظام نور التعليمي.