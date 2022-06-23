“وزارة التعليم” فتح التسجيل في حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين نظام فارس edu.moe.gov.sa

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، منذ فترة وجيزة ، بدء تفعيل التسجيل لحركة النقل الخارجي 1443 للمدرسين والمعلمات. جاء هذا الإعلان عبر حساب الوزارة على شبكة تويتر ، بعد الإعلان عنه في وكالة الأنباء السعودية الرسمية. تقويم وزارة التربية والتعليم. تسجيل حركة النقل الخارجي للمعلمين يأتي عام 1443 استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1444 ، لحين اكتمال أعمال التسجيل وإعلان النتائج وتقديم التظلمات لمن يرغب في تقديم شكوى بشأن نتيجة التحويل. وقالت إن التسجيل يتم من خلال نظام فارس الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية ، وفيما يلي مواعيد البدء والإغلاق الرسمية للتسجيل.

تاريخ التسجيل في حركة النقل الخارجي 1443 للمعلمين

يبدأ التسجيل اليوم الخميس 23/6/2022 الموافق 24/11/1443 هـ.

ينتهي التسجيل يوم الخميس المقبل 29/06/2022 الموافق 30/11/1443 القادم.

موعد إعلان نتائج الحوالة الخارجية هو 1443/12/25 القادم.

من 1443/12/25 إلى 1443/12/27 القادمة.

موعد اعتماد النتيجة النهائية هو 1443/12/28 القادم.

كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين

الدخول في نظام فارس للخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa. قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم أدخل الرمز الذي يظهر أمامك ثم انقر فوق تسجيل الدخول. الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. ثم أنتقل لإرسال الأمنيات إلى المعلم ثم أدخل طلبات التحويل الخارجية.

وزارة التربية والتعليم السعودية

وضعت وزارة التربية والتعليم الأهداف المرجوة من حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي.

الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التربوية تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع المعلمين والمعلمات التابعين للوزارة. تقليل قوائم الانتظار مع الاحتفاظ بنقاط المقايضة. سد العجز وسداد الحاجة التعليمية. تطوير العمل التربوي والاطمئنان النفسي للمعلمين ليؤدوا أفضل ما لديهم.

التسجيل في حركة النقل الأجنبي 1443

أعلنت الوزارة عن بعض القواعد والضوابط الجديدة لحركة النقل الخارجي ، وهي تتلخص فيما يلي.

تحويل سنة التقديم للنقاط عن كل عام الى العام الحالي 1443. منح ربع نقطة عن كل سنة خبرة لمقدم طلب التحويل الخارجي. حساب متوسط ​​الأداء الوظيفي للعامين الماضيين بدلاً من عام واحد فقط كما هو الحال الآن. إضافة نقاط للمتقدم الحاصل على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بواقع 10 نقاط للمدى القصير و 15 نقطة للمدى الطويل. تغيير وزن عنصر المفاضلة لمدير المدرسة والمشرف التربوي إلى 5 نقاط بدلاً من 10 نقاط.

رابط نظام نور التعليمي

فيما يلي شرح لطريقة اعتماد نتائج التحويل الداخلي عبر رابط نظام نور التعليمي.