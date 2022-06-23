وزارة التعليم في السعودية تكشف اشتراطات على الموفدين والمبتعثين

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، في بيان رسمي ، نشرته قبل يومين من إغلاق باب التسجيل في برنامج الابتعاث والإيفاد لشاغلي التعليم ، وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بما ورد في البرنامج. الجدول الزمني لإكمال المؤهل وفق الخطة الدراسية المعتمدة من الجامعة للبرنامج أو الدرجة العلمية أيضًا. وأكدت الوزارة رفضها تمديد الدراسة أو تغيير المدينة أو الجامعة أو التخصص أو حتى الانسحاب بمجرد صدور الموافقة من مدير التعليم في الدائرة التي تنتمي إليها. يحق لهم التقدم لأي برنامج في غضون عامين.

متطلبات المندوبين والمنح الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن 7 متطلبات يجب على المتقدمين للتسجيل الالتزام بها ، وتضمنت المتطلبات المعلنة في بيان الوزارة ما يلي:

لا يسمح بطلبات التحويل الخارجي من القسم التعليمي التابع لها خلال فترة الدراسة.

يجب أن تنقضي سنتان على الأقل ، بعد حصول مقدم الطلب على المؤهل أو الموافقة من مدير التعليم بالمنطقة ، قبل تقديم طلب نقل من قسم التعليم الخاص به.

يجب إنهاء العمل في وزارة التربية والتعليم لمدة بعد الحصول على الدرجة ، مساوية للمدة التي قضاها حتى الحصول على الدرجة.

العمل في وزارة التربية والتعليم من ضمن مجال المؤهل الذي حصل عليه ، وعليه أولاً مراجعة إدارة الابتعاث والابتعاث قبل بدء العمل في المقر.

بالنسبة لمن فشل في الدراسة ، يجب ألا يتقدم بطلب للحصول على أي برنامج تأهيل أو مؤهل أكاديمي ، سواء خارجي أو داخلي ، لمدة تصل إلى عامين ، على أن تبدأ هذه الفترة من تاريخ إغلاق التسجيل ، وقسم الإيفاد. يجب تمديدها وإرسال نسخة من تقارير الدراسة إلى نهاية كل منفصلة ، مع مراعاة اعتماد التقارير ، كما يجب على المرشح تحمل جميع القرارات والعقوبات التي تصدرها الإدارة بحقه ، وفقًا للشروط العامة. والضوابط.

دفع جميع رسوم الإرسال ، والتي يجب أن تشمل الراتب وبدل نهاية الشهر.

الموافقة على المهام التربوية الموكلة إليه.

بدأت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، من خلال نظام فارس الإلكتروني ، استقبال طلبات التسجيل والقبول في برنامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي التعليم.