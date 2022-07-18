وزارة التعليم فِيْ السَعُودِيْة تكشف جدول التقويم للعام الدراسي الجديد 1444 وعدد الإجازات الرسمية

كشفت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن جدول التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444 هـ، لتوضيح تفاصيل أيام الحضور والعطلات للفعاليات، بالإضافة إلى أيام الامتحانات، حتى يتمكن الطلاب والمعلمين والمعلمين. يعرف المسؤولون وكل أعضاء هِيْئة التدريس تاريخ بدء العام الدراسي وانتهائه، ويحقق هذا الجدول استثمارًا أمثل للعام الدراسي من البداية إلى النهاية، ويساعد الطلاب على التحكَمْ فِيْ الدراسة ورفع نسبة المعرفة والعلوم والمهارات، بالإضافة إلى تطوير الخطط الدراسية من خلال إدخال مواد دراسية جديدة وتحقيق التوازن فِيْ عدد أسابيع الدراسة.

الجدول الزمني التقويمي للعام الدراسي الجديد 1444.

يطبق الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، ابتداءً من اليوم الأول للدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس فِيْ صباح يوم الأحد الأول من صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022 م، ويتضمن العام الجديد ثلاثة أعوام. فصول دراسية تأتي فِيْ 39 أسبوعًا أكاديميًا ؛ 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي، و 56 يومًا إجازة متنوعة.

يبدأ الفصل الدراسي الأول فِيْ يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444 هـ وينتهِيْ بنهاية يوم العمل يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 هـ.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد العاشر من جمادى الأولى 1444 هـ وينتهِيْ بنهاية يوم العمل يوم الخميس العاشر من شعبان 1444 هـ.

ثم يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444 هـ وينتهِيْ بنهاية يوم العمل يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هـ.

الإجازات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444

أما الإجازات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ فتشمل 10 إجازات مختلفة وهِيْ كالتالي

إجازة يوم التأسيس السعودي، والتي تبدأ فِيْ 2 شعبان 1444 هـ، الموافق 22 فبراير 2022 م

مهرجان عيد الفطر الذي يبدأ فِيْ 22 رمضان 1444 م. ج، الموافق 13 أبريل 2032 د. ج.

عطلة العيد الوطني السعودي فِيْ 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م

بالإضافة إلى خمسة إجازات ممتدة، واجازتين فِيْ نهاية الفصلين الأول والثاني.

1444 التقويم الأكاديمي للجامعات السَعُودِيْة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة عن التقويم الأكاديمي لعام 1444 هـ للجامعات والكليات الخاصة المعتمدة فِيْ المملكة، حيث تبدأ الدراسة فِيْها حسب نظام الفصل الدراسي أو الربع، بحيث يبدأ الفصل الدراسي الأول فِيْ يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444. الموافق 28 أغسطس 2022 م، وينتهِيْ هذا الفصل الدراسي بنهاية يوم العمل يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م.