وزارة الثقافة تتيح تراخيص وخدمات ثقافية جديدة عبر منصة “أبدع”

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، إطلاق تراخيص وخدمات جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “إبداع”، والتي تدعم الممارسين والموهوبين والمؤسسات في الأنشطة الثقافية في المملكة، من خلال منح التراخيص والتصاريح والتراخيص الثقافية. الخدمات التي تتيح لهم القيام بعملهم بطريقة مهنية ووفق إجراءات واضحة.

يتيح لك العمل في مجموعة متنوعة من التخصصات.

تضمنت التراخيص الجديدة رخصتين من سلطة التراث رخصة “حرفي”، والتي تتيح إمكانية عمل وبيع المصنوعات اليدوية، للمواطنين الذين يمارسون الأنشطة الحرفية، بالإضافة إلى ترخيص “بيع منتجات الحرف اليدوية التقليدية”، مما يسمح على المالك دخول السوق لبيع منتجاته.

كما قدمت هيئة فنون الطهي ثلاثة تراخيص وخدمة جديدة تتمثل في ترخيص “خبير القهوة السعودي” ورخصة “خبير القهوة” التي تستهدف خبراء مياه الينابيع والمياه المعدنية بالإضافة إلى “المأكولات الشعبية”. تتيح لممارسي المطبخ بيع الأطعمة التقليدية بطريقة قانونية ومنظمة، بالإضافة إلى خدمة “تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية” التي تساهم في تنظيم وتصنيف هذه المطاعم.

كيفية الحصول على التراخيص

ودعت وزارة الثقافة الراغبين في الحصول على هذه التراخيص والخدمات، وغيرهم، إلى التقدم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للرخص والتصاريح الثقافية “إبداع” عبر الرابط الإلكتروني www.abdea.moc. gov.sa، و اتبع الخطوات التي تبدأ بالتسجيل ثم اختيار الخدمة المطلوبة، ثم قم بتعبئة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة.