وزارة الثقافة تدشن مهرجان جاكس للفنون في قلب الدرعية

افتتحت وزارة الثقافة، اليوم، فعاليات “مهرجان جاك للفنون” بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في مقر بينالي الدرعية بمنطقة جاكس بمحافظة الدرعية، الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويوفر مساحة لتذوق الإبداعات الفنية المحلية والعالمية، خلال الفترة التي تبدأ من اليوم وحتى السبت 23 يوليو.

رحلة إبداعية

يقدم المهرجان رحلة إبداعية من خلال نوافذه المكونة من عدة محطات تأخذ الزائر إلى تجربة فنية مترابطة وممتعة، تبدأ من النافذة الأولى “الرحلة الأولى”، والتي من خلالها يبدأ الزائر رحلته. محطات تثير فضولك، تخاطب حواسك وتجهزك لما ستواجهه في المهرجان، وهي محطات بدايات جديدة، في المجهول، وضوح الرؤية، في الضباب وعبر الزمكان، وبعدها ينتقل الزوار إلى النافذة الثانية “عوالم الإبداع”، والتي تضم أعمالاً فنية تفاعلية تضم 5 محطات. ترضي التركيبات الخفيفة والتركيبات الفنية ومنصة Jax فضولك والأعمال التي تمثل هوية Jax التي قدمها مجموعة من الفنانين العالميين ومستوحاة من الثقافة المحلية وتاريخ المملكة العربية السعودية.

في النافذة الثالثة “Studio XR”، يتوقع الزائر تجربة تفاعلية داخل استوديو مجهز بجميع التقنيات والمؤثرات الصوتية والمرئية، مخصص لتقنية Reality-XR الممتدة، والتي ستتيح له عيش تجربة فنية فنية مبهرة في عالم فن الفيديو، ويتضمن الاستوديو حدث “عيش التجربة”، “رحلة اكتشاف”، الذي يأخذ الزائر عبر مناطق مختلفة من المملكة ويجعله يعيش تجربة متكاملة كما لو كانوا فيها، واستكشاف تفاصيلها بطريقة جديدة، ثم إلى النافذة الرابعة “رحلة إلى عصر النهضة”، وهي نافذة ثلاثية الأبعاد تتكون من 8 غرف ؛ اصطحاب الزائر في جولة فنية تاريخية مع عباقرة عصر النهضة الإيطالية، ثم الانتقال إلى النافذة الخامسة “تذوق” التي تشارك فيها مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الموسيقية المصاحبة التي تثري الرحلة، وتعزيز التجربة.

يختتم الزائر رحلته الفنية في النافذة السادسة “المعبر” وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة من النماذج والأعمال الفنية التفاعلية التي تزين المنطقة وتعزز تجربة الزائر من خلال ارتباطها بهوية المهرجان. ، تمجيد الأنا وكيفية التكيف مع مسار الحياة الرئيسي لمشاهدته على الإنترنت، بالإضافة إلى “جدارية شجرة القهوة”، “الألوان على الأرض”، “إطار الأوتار”.

المهرجان عبارة عن منصة تفاعلية تجمع بين عدد كبير من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على “Jacks Neighborhood” كوجهة فنية ومنصة ملهمة لعشاق الفن والجيل الجديد، باعتماد هوية بعنوان “Jacks … Curiosity!” حيث تقود الأعمال الفنية والتراكيب الحواس الخمس (اللمس والرائحة) والذوق والسمع والبصر) ؛ الإحساس والتعبير والتجربة والبحث عن الإجابات والعمق والمحتوى الفني والبعد الثقافي لجاكس ؛ لإرواء التعطش للأسئلة الذهنية وإرواء الفضول والارتباك، في رحلة تتبع فضول الإنسان للوصول إلى أعماقها، واكتشاف كنوزها، والتعبير عن خبراتها، وإضافة إلى واقعها مزيدًا من الدهشة والذهول إلى آفاق ما زالت موجودة. اكتشف. .

الغرض من الحزب

تهدف وزارة الثقافة من خلال “مهرجان Jacks Arts” إلى إنشاء منصة ثقافية ملهمة من خلال استضافة الفنانين والشركات لتقديم مجموعة من العروض وورش العمل التي تعزز التبادل الثقافي، وتساهم في إنتاج أعمال مميزة، وتخلق منصة ملهمة للشباب. في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الوزارة لتعزيز التبادل الثقافي وإثراء تجربة المجتمع بالفنون الإبداعية، لجعل الثقافة أسلوب حياة.