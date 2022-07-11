وزارة الحجّ والعمرة تطلق حملة الأمنيات تحققت

أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة “أتمنى تتحقق” التي تهدف إلى بث الأمل في نفوس المسلمين حول العالم من خلال تحقيق رغباتهم في أداء فريضة الحج بإذن الله ضمن جهودهم المستمرة خلال موسم الحج. من هذا العام 1444 هـ.

شكرا لله، # ديزايرفول للحجاج.# مكة_و_المدينة_الانتظار_ل_لديك_لطالما_مكة pic.twitter.com/ValjBMYPIa

– وزارة الحج والعمرة (HajMinistry) 9 يوليو 2022

وأصدرت الوزارة مقطع فيديو بـ 7 لغات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بشكل مثير للاهتمام، عبّر عن شعار الحملة “# تمنيات_حدّثة”، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأوساط المحلية والإسلامية حول العالم.

إطلاق العديد من الحملات.

وتسعى الحملة إلى إيصال رسالة إلى جميع المسلمين حول العالم مفادها أن صلواتهم المتكررة باستمرار لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام والصلاة في الحرمين الشريفين وشرب ماء زمزم ليست ببعيد. بعيدا-الحمد لله- السميع المسؤول.

خلال موسم حج هذا العام، أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة حملات منها “شوق إليك” و “الحج يبدأ معك” و “التزام ورعاية”، بالإضافة إلى إطلاق أدلة توعوية للحج تضم 13 دليلاً توعوياً مفصلاً. . يرشد في 14 لغة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتسهيل رحلة الحاج بطريقة سهلة ومبسطة تشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء أداء المناسك.