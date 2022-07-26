وزارة الحج أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أن الحد الأدنى لسن إصدار تصريح العمرة هو 5 سنوات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، والحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، بشرط ألا يكون مصابا أو مخالطا لأي شخص. مصاب بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قدمت وزارة الحج والعمرة سلسلة من التعليمات التذكيرية قبل أداء العمرة، ضمن إنفوجرافيك توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

تعليمات دخول المسجد الحرام

تعليمات دخول المسجد الكبير للحجاج خلال عام 1444 هـ

أمن الحالة الصحية بحسب تطبيق “توكلنا”.

الالتزام باستخدام القناع طوال فترة الإقامة داخل الحرم الجامعي.

قيود على مغادرة المبنى في نهاية مدة التصريح.

لا تحمل الحقائب والأمتعة في الحرم الجامعي.

للتواصل على الرقم الموحد 920002814

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