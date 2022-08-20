وزارة الحج للمعتمرين تجنبوا إعاقة الحركة عند التقاط الصور

حذرت وزارة الحج والعمرة حجاج وزوار الحرمين الشريفين من إعاقة الحركة بالتقاط الصور في الحرمين.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر “أخي الحاج عند التقاط صورة من داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يرجى الابتعاد عن ممرات حركة الحجاج والزائرين وتجنب إعاقة سلستها”. حركة.”

وأضاف في تغريدة له، توصية للحجاج بالتقاط صورة في اليوم العالمي للتصوير، مع الحرص على سلامة الحجاج والزائرين وانسيابهم السلس.

عقد خدمة موثق

وفي سياق آخر، حثت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق الحجاج من داخل المملكة على التأكد من وجود عقد موثق للخدمات التي سيحصلون عليها من الجهة التي تقدم الخدمة.

ولفت إلى ضرورة الوضوح في تفاصيل الخدمات مثل النقل والإقامة والمواعيد، إضافة إلى ضرورة الحرص على حصول الحجاج على الخدمات من خلال الشركات المرخص لها بتنظيم الرحلات.