 التخطي إلى المحتوى

وزارة الحج لمعتمري الداخل تأكدوا من وجود عقد موثّق بالخدمات

كتب newsaفي آخر تحديث

وحثت وزارة الحج والعمرة الحجاج من داخل المملكة على التأكد من وجود عقد موثق للخدمات التي سيحصلون عليها من الجهة المقدمة للخدمة.

ولفت إلى ضرورة الوضوح في تفاصيل الخدمات مثل النقل والإقامة والمواعيد، إضافة إلى ضرورة الحرص على حصول الحجاج على الخدمات من خلال الشركات المرخص لها بتنظيم الرحلات.

الحاج يستأجر خدماته الفنية

يشار إلى أنه مع بدء موسم العمرة لعام 1444 م. حاء – قامت الوزارة بحصر إجراءاتها الإلكترونية وكافة برامجها الفنية لخدمة الحجاج وتسهيل أداء المناسك. خدمات عالية الجودة لأداء العمرة بكل سهولة ويسر.

وزارة الحج لحجاج الداخل: تأكد من وجود عقد خدمة موثق - المواطن