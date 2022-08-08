وزارة الحج لمعتمري الداخل تأكدوا من وجود عقد موثّق بالخدمات

وحثت وزارة الحج والعمرة الحجاج من داخل المملكة على التأكد من وجود عقد موثق للخدمات التي سيحصلون عليها من الجهة المقدمة للخدمة.

ولفت إلى ضرورة الوضوح في تفاصيل الخدمات مثل النقل والإقامة والمواعيد، إضافة إلى ضرورة الحرص على حصول الحجاج على الخدمات من خلال الشركات المرخص لها بتنظيم الرحلات.

الحاج يستأجر خدماته الفنية

يشار إلى أنه مع بدء موسم العمرة لعام 1444 م. حاء – قامت الوزارة بحصر إجراءاتها الإلكترونية وكافة برامجها الفنية لخدمة الحجاج وتسهيل أداء المناسك. خدمات عالية الجودة لأداء العمرة بكل سهولة ويسر.