وزارة الحج .. نجاح بامتياز في حج 1444هـ

بعد عامين من توقف استقبال الحجاج من خارج المملكة بسبب جائحة كورونا الذي اجتاح العالم أجمع، عادت المملكة هذا العام لاستقبال الحجاج من جميع أنحاء العالم، بسعة تقارب المليون حاج.

وكالعادة تمكنت وزارة الحج والعمرة بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات من تنظيم موسم حج هذا العام إلى أقصى حد، وقدمت جميع الخدمات للحجاج من وصولهم إلى مغادرتهم الآمنة إلى بلادهم.

نجاح استثنائي

ويعكس هذا النجاح علينا الجهود الكبيرة والخطط المتكاملة التي سبق أن وضعها القائمون على وزارة الحج والعمرة برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وتقديم كل ما هو ممكن لتسهيل وتسهيل أداء الحجاج. طقوس بالهدوء والسكينة.

ومن بين الأمور المميزة التي رأيناها في موسم حج هذا العام توسعت وزارة الحج في استخدام التكنولوجيا الحديثة واستفادت من أفضل الخدمات الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ومنها استخدام المسار الإلكتروني وتطبيق العمرة. لتسجيل الحجاج من داخل المملكة، بالإضافة إلى إطلاق التسجيل الإلكتروني لحجاج بيت الله الحرام من أوروبا وأمريكا وأستراليا، الأمر الذي ساهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

كما وسعت الوزارة من استخدام البطاقة الذكية للحج، وهي بطاقة تعريفية لكل حاج تساعده في إرشاده إلى مكان إقامته بمشاعر، بالإضافة إلى دورها في الحد من الحج غير المنتظم. 3 تطبيقات إلكترونية جديدة، وهي “تطبيق الحج الذكي، وتطبيق المنظمين، وتطبيق العمال”، والتي ساهمت في السهولة والسهولة على الحجاج لأداء المناسك.

مشاهدات موسم الحج

وضمن نجاحات موسم حج هذا العام، العمل الإعلامي والتوعوي لوزارة الحج، والذي سلط الضوء على الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية للوزارة، وأهمها مبادرة المرشدات التوعوية بالحج والتي لاقت تفاعلاً واسعاً وعالياً. إشادة من الحجاج من مختلف الجنسيات، وتضمنت 13 دليل توعوي بـ 14 لغة تناولت مواضيع تهم الحجاج بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك.

التميز لم يتوقف عند هذا الحد، بل رأينا إبداعًا وتألقًا في الأعمال ومقاطع الفيديو التي نشرتها الوزارة على منصاتها المختلفة، حيث سلطت الضوء على قصص إنسانية رائعة جدًا حصدت ملايين المشاهدات، وكذلك مقاطع توعوية للحجاج في طريقهم. من الإيمان، مع الحرص على ترجمتها إلى لغات متعددة.

كل هذه النجاحات التي حققتها وزارة الحج والعمرة في التنظيم والتوعية وغيرها من الجوانب، تقدم درساً في التفاني في العمل ليكون نهجاً يُدرس بالإبداع والتميز.