وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية

خدمات وزارة الحج والعمرة الإلكترونية وأكد في بيان وزارة الحج والعمرة لكن في المملكة العربية السعودية ، لا يمكن تعديل الحزم التي تم الإعلان عنها للحجاج بالداخل وفقًا لليانصيب الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه قبل 5 أيام ، كما أوضحت أنه لا يمكن إضافة أي مرافق بعد الترشيح للحج وبعد هذه المرحلة يتوفر فقط لإدارة الحجز من خلال الاستفسار عن الباقة قم بتأكيد الحجز أو إلغائه من خلال الرابط الموجود بالصفحة الخدمات الالكترونية لوزارة الحج والعمرة أما بالنسبة للمرشحين على باقات مختلفة عن اختيارهم السابق ، فهذا يعتمد على اليانصيب الإلكتروني والمواقع الشاغرة ، ويمكن تأكيد الترشيح أو إلغاؤه ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف على كيفية الاستفسار عن حالة حجوزات الحج والعمرة وخطوات إلغاء حجز تصريح الحج وكيفية استرجاع مبلغ الحجز لموسم العمرة السابق.

خدمات وزارة الحج والعمرة الإلكترونية

أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة أنه لتسهيل زيارة الحجاج لبيت الله الحرام فقد تقرر:

آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو 24 ذي القعدة ، وذلك للسماح بأداء المناسك وخدمة تصاريح العمرة للعام الجديد.

سيكون من الممكن الحصول على تصريح العمرة مرة أخرى في 20 ذي الحجة ، أي بعد انتهاء موسم الحج.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال التطعيم بأحد لقاحات كوفيد -19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء مناسك الحج.

في حالة عدم حصول مقدم الطلب على التطعيم ، سيتم استبعاده من القرعة ولن يتم إصدار تصريح لأداء العمرة.

بالنسبة لحجاج الداخل ، يمكن الاستعلام عن الطلب باستخدام البوابة الإلكترونية لخدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو من خلال تطبيق عمرة.

أما الحالات التي لم تقبل فيها طلبات محرم ، فذلك لأنه لم يستوف أحد شروط التسجيل لحج عام 1443 هـ.

الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج

تم إصدار نتائج القرعة الإلكترونية التي قدمتها وزارة الحج للمقيمين والمواطنين. تتيح الخدمة للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل حجز برنامج حج داخلي:

خدمات الاستعلام الإلكتروني متاحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ، تقدمها وزارة الحج والعمرة.

يتم تقديم الخدمة من خلال الإدارة العامة لحجاج الداخل وتتطلب دفع رسوم الاستعلام.

يجب أن يكون المتقدم قد حجز بالفعل لبرنامج الحج.

يمكن تقديم الطلب عبر رابط خدمة الاستعلام عن تصريح الحج بالداخلالحصول على تصريح من إحدى شركات نقل الحجاج المرخصة.

يمكن للحجاج التعرف على الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات النقل لحجاج الداخل والمعتمرين من خلال بوابة الخدمات أيضًا.

إلغاء الخدمات الإلكترونية لحجز تصريح الحج

إذا كنت ممن حصلوا على يانصيب إلكتروني لحملة أو حزمة مختلفة وترغب في إلغاء التصريح لهذا السبب أو لأسباب أخرى ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية لحجاج الداخل التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية. اختر خدمة إلغاء تصريح الحج. سيتم توجيهك إلى صفحة وصف الخدمة. من أسفل الصفحة ، انقر فوق رمز “بدء الخدمة”. يتم إدخال رقم التصريح والحملة وبيانات الحاج والحزمة وتأكيد الطلب.

نظام الخدمة مقنن بخطوات ليسهل على جميع الزوار ، ويمكن الاطلاع على بيانات حملة الراجحي الخيرية لموسم حج 1443 هـ.

استرداد مبلغ حجز موسم الحج السابق

يتيح تسجيل طلب استرجاع الحجز لمن لم يُصدر له تصريحًا استرداد أمواله ، وتتيح هذه الخدمة للمستفيد استرداد مبالغ الحجز لمواسم الحج الماضية: