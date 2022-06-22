وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية بشروط محددة

أعلن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، حول توفير وظائف موسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام. كما أوضحت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لهذه الوظائف ، بالإضافة إلى توضيح جودة الوظائف المتاحة للراغبين في التقدم لها ، وبالتالي سنشرح لكم من خلال الموقع الذي يثقفني عن تلك الوظائف وما يتعلق بها. مصلحات.

الوظائف الموسمية من وزارة الحج والعمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أماكن العمل للوظائف المعلن عنها ستكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ، والتقدم لهذه الوظائف متاح على موقع الوزارة. الوظائف الموسمية.

شروط الوظائف الموسمية من وزارة الحج والعمرة

الوظائف متاحة للمواطنين السعوديين فقط. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا. الحصول على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة. وتؤكد الوزارة على إعطاء الأولوية لمن لديه خبرة في العمل الموسمي بوزارة الحج والعمرة. يجب أن يكون المتقدم شخصًا يتمتع بقدرات بدنية وصحية. يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة نقل عام أو رخصة نقل ثقيل. اجتياز المقابلة الشخصية. يجب أن يجيد المتقدم إحدى لغات الحجاج وهي: الفارسية والتركية والأوزبكية والأردية والصينية والماليزية.

آخر موعد للتقديم لوظائف الحج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة على موقعها الرسمي ، أن طلب وظائف الحج والعمرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام قد انتهى بالفعل ، عبر رسالة على الموقع تشكر فيها المواطنين على رغبتهم في العمل مع الوزارة ، وتعتذر عن انتهاء فترة التقديم. فترة التسجيل للمتقدمين ، وأتمنى لمن استطاع التسجيل التوفيق.

وفي سياق منفصل ، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة سيكون في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة ، موضحة أن الإصدار سيتاح مرة أخرى يوم 20 ذي القعدة. الحجة ، بعد انتهاء موسم الحج ، وشددت الوزارة على ضرورة استلام لقاح كوفيد 19 المعتمد من هيئة الصحة العامة لأداء فريضة الحج ، وأضافت الوزارة أنه في حال عدم تلقي التطعيم ، سيتم استبعاد مقدم الطلب من اليانصيب.

نتمنى لجميع المتقدمين لوظائف الحج والعمرة النجاح والقبول ، وننتظر ملاحظاتكم.