وزارة الخارجية السعودية توفر خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز عبر منصة إنجاز

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر وهي من أهم الخدمات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية ، حيث يمكن للمستفيد الاستعلام إلكترونيًا من خلال منصة إنجاز برقم جواز السفر ، وكذلك من خلال منصة التأشيرات مع رقم الطلب ، حيث تعتبر منصة إنجاز هي منصة منصة رسمية لوزارة الخارجية السعودية تضم العديد من الخدمات الإلكترونية. بهدف الإسراع بإنجاز المعاملات وإتمام إجراءات التأشيرة بكل سهولة وتوفير الوقت والجهد على المستفسرين ، وفيما يلي سنتعرف على كيفية الاستعلام عن التأشيرة السعودية كما أوضحت وزارة الخارجية.

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر

ومن الخدمات التي تتضمنها منصة انجاز إمكانية الاستعلام عن تأشيرة برقم جواز السفر سواء للمواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار ، حيث ينتقل المستفسر إلى منصة إنجاز ، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة بالطريقة المعتادة و يسجل اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم يبحث عن خدمات الاستعلام عن التأشيرة ، ويحدد نوع الطلب وهي تأشيرة سعودية ، ثم يقوم بإدخال رقم جواز السفر ورقم السجل المدني ، وفي النهاية يقوم بإدخال رمز التحقق البشري ، والضغط. استعلام ، ثم ستظهر جميع البيانات المتعلقة بتأشيرة المستفسر.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم الطلب

يمكن لجميع المقيمين والمواطنين الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم الطلب من خلال منصة التأشيرة ، وذلك بالطريقة التالية:

يدخل المستخدم منصة التأشيرات. يذهب إلى خدمة الاستعلام عن التأشيرات والطلبات. يحدد نوع الطلب ، وهو الاستعلام عن التأشيرة. اكتب رقم الطلب ورقم السجل المدني. يكتب رمز العلامة المائية كما هو موضح في الشكل ، ثم يضغط على الاستعلام.

منصة انجاز برقم جواز السفر

منصة إنجاز هي منصة إلكترونية رسمية أطلقتها وزارة الخارجية السعودية. أن نكون بوابة المواطن والمقيم للاستعلام عن التأشيرة عن طريق جواز السفر أو رقم الطلب ، وكذلك إصدار التأشيرات ، وتمديد الزيارات ، ودفع رسوم الزيارات العائلية والتأشيرات السعودية ، سواء للعمل أو الحج أو العمرة وغيرها. بشكل صحيح ، ثم يقوم بالبحث في الخدمات الإلكترونية عن الخدمة المطلوبة ، ثم يتبع الخطوات كما أشرنا سابقاً ، ويجب على المستخدم الالتزام بالشروط التي وضعتها وزارة الخارجية بخصوص الطلبات وخاصة طلب زيارة عائلية ، حتى يتم قبول الطلب ويحصل المستخدم على التأشيرة.