وزارة الخارجية السَعُودِيْة تعلن عن طريقة الاستعلام عن المرشحين والمرشحات للوَظْائِفْ الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، اليوم، عن تقدم نحو 71 مرشحًا ومرشحة لمسابقة الوَظْائِفْ الدبلوماسية، حيث اجتازوا جميع الاختبارات التي تم الإعلان عنها خلال هذه المسابقة. تعرف الآن على مزيد من التفاصيل.

الوَظْائِفْ الدبلوماسية لوزارة الخارجية

فِيْ السابق، تم الإعلان عن مناصب دبلوماسية فِيْ وزارة خارجية المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كان مطلوبًا حوالي واحد وعشرين منصبًا للعمل أو للعمل كسكرتير ثان، وإرفاق عدد خمسين مرشحًا.

كيف تعرف ما إذا كنت مرشحًا أم لا

يحتاج جميع المشاركين الآن إلى إلقاء نظرة على هُواتفهم المحمولة، وذلك لأن السلطة المختصة سترسل رسالة قصيرة توضح ما إذا كنت أحد المتقدمين الـ 71 والمتقدمين للوَظْائِفْ أم لا، ويجب أن تعلم أنه بعد قبولك، سيتم العمل على إكَمْال بعض إجراءات التعيين للوصول إلى المنصب.

كيفِيْة التقدم لوظيفة سكرتير ثان

إذا كنت تتقدم لشغل منصب سكرتير ثان، فِيْجب عليك اتباع النقاط التالية

يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية jobs.mofa.gov.sa.

تأكد من ملء المعلومات الكاملة المطلوبة منك.

يجب عليك التأكيد للتشاور بشكل صحيح.

الآن، انقر فوق الزر “بحث” أو “استشارة” للحصول على التقرير الذي يشير إلى ما إذا كنت أحد المرشحين أم لا للبدء فِيْ إكَمْال مستنداتك لاجتياز المراحَلْ التالية.

كيفِيْة استشارة وظيفة التمديد

يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه حتى تتمكن من الحصول على نتيجتك، ولكن عليك التأكد من صحة معلوماتك، بحيث يمكنك الدخول بسهُولة دون أي مشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم لهذه الوَظْائِفْ بدأ يوم الاثنين 27/2/1443 هـ الموافق 2022/10/4 م، وأغلقت بوابة التقديم نهائياً يوم 29/2/1443 هـ الموافق 2022/10/6، وأرادوا حقًا أن يضعوا الشُروطْ التي مرت هِيْ أولئك الشباب الذين سيتم إرسال رسالة نصية صغيرة عبر هُواتفهم المحمولة.