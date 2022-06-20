وزارة الداخلية أبشر للتوظيف كلية الملك فهد الأمنية 1443 الدورة 52 للجامعيين بالسعودية

أبشر للتوظيف كلية الملك فهد الأمنية 1443 الدورة 52 للطلبة الجامعيين أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول واستقبال طلبات القبول والتسجيل ابتداءً من يوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق له. 19 القعدة 1443 بالشروط والضوابط المعلنة. الجدير بالذكر أن التقديم يتم إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف ، علماً أن موعد التقديم وموعد التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1443 سيكونان متاحين حتى يوم الخميس 23 يونيو 2022 الموافق ذو القيعان. 24 داه 1443.

رابط أبشر للاستقدام تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للدورة 52 لطلبة البكالوريوس

في نفس السياق السابق للراغبين في الانضمام كلية فهد الأمنية الدورة 52 لطلبة البكالوريوس في المملكة العربية السعودية اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمنصة أبشر للتوظيف.

املأ البيانات المطلوبة وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة ، ثم الضغط على الأيقونة إرسال.

شروط التقديم لكلية الملك فهد 1443 للطلبة الجامعيين بالمملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل. يجب أن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 22 عامًا ، ولا يزيد عن 30 عامًا وقت تقديم الطلب. يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا وخاليا من أي إعاقات جسدية وعقلية. أن يكون حاصلاً على المؤهلات الأكاديمية المعلن عنها في الإعلان والتخصصات الأكاديمية المعلنة. كما يجب أن يكون المتقدم متخرجًا من جامعة سعودية ، أو معادلة من وزارة التعليم العالي ، ويجب ألا تقل درجته في العام الدراسي عن جيد. أن تكون صورته الجنائية خالية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك. أما الارتفاع فلا يجب أن يقل عن 168 سم ، ويجب أن يكون الوزن متوافقاً مع الارتفاع. يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول. كما يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي. يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج لمدة تزيد عن عام. ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه في وظيفة حكومية في المملكة العربية السعودية ، أو أي وظيفة عسكرية في المملكة.

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في الختام لا بد من ذكر ذلك كلية الملك فهد الأمنية وهي إحدى الكليات التابعة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تأسست لتبني المنهج العلمي في جميع شؤون الحياة في المملكة العربية السعودية وتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي في المملكة. كان على المعنيين بالأمن أن يتسلحوا بالعلم والتدريب ، وفي عام 1403 هـ صدر أمر ملكي بتغيير الاسم إلى كلية الملك فهد الأمنية في سنة 1405 هـ خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمبنى مقر المديرية العامة كلية الملك فهد وانتقلت إلى المقر الجديد عام 1409 هـ وكذلك عام 1422 هـ. تم تقييد القبول في الكلية خريجي الجامعات فقط.