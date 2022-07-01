وزارة الداخلية تستعرض مبادرةَ طريق مكة وخدمات مركز العمليات الأمنية

أقامت وزارة الداخلية معرضاً تعريفياً عن المركز الوطني للعمليات الأمنية ومبادرة طريق مكة السريع التي أطلقتها وزارة الداخلية لخدمة حجاج الرحمن في بلادهم بمحافظة جدة في مركز الياسمين للتسوق.

ويستعرض المعرض مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة الحجاج، والتي أطلقتها الوزارة بتنفيذ عدد من الشركاء للعام الرابع في خمس دول، منها باكستان وماليزيا وإندونيسيا، المغرب وبنغلاديش.

قيادة الخدمات البشرية

يستعرض مركز عمليات الأمن الوطني الخدمات الأمنية والإنسانية الرئيسية المقدمة للحجاج وما يفعله المركز (911) من خلال استقبال ومعالجة الاتصالات الأمنية والإنسانية لجميع المتصلين والمواطنين والمقيمين والزوار مع مراعاة احتياجات مختلف الشرائح. المجتمع من غير الناطقين باللغة العربية وتكريم خدمة الحجاج والمعتمرين. .

يقدم المركز للزوار شرحاً عن الخدمات الإنسانية والأمنية، وآلية استقبال المكالمات من خلال نظام اتصالات أمني متكامل، والمساهمة الفعالة في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحسين الأمن، وشرف خدمة الحجاج في عدة مجالات. اللغات لمدة (24) ساعة، والرد على جميع المكالمات الواردة للمركز في وقت قياسي لا يزيد عن ثانيتين، وتحويلها إلى الجهات المعنية، دون تجاوز 45 ثانية لكل مكالمة.