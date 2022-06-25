“وزارة الداخلية” وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي “تعرف علي” المَوعِد خطوات التقديم وأهم الشُروطْ

تم الإعلان عن وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي “وزارة الداخلية السَعُودِيْة”، على أن يبدأ تطبيق الالتحاق بالمناصب العسكرية للرجال برتبة رقيب، رقيب وكيل، رأس، على أن يكون المَوعِد فِيْ جميع مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة وتم الإعلان عن مَوعِد التقديم. كَمْا حددت الإدارة عددًا من الشُروطْ التي يجب معرفتها قبل البدء فِيْ التطبيق، وسنعرف جميع تفاصيل الأعمال.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات للمناصب الوظيفِيْة للقوات الخاصة للأمن البيئي

أعلنت وزارة الداخلية السَعُودِيْة للإدارة العامة للقبول المركزي، عن وجود عدد من الوَظْائِفْ العسكرية للرجال، وحددت الوزارة مَوعِد التقديم من يوم السبت 26/11/1443 هـ الموافق 6 / 25-2022م وحتى الخميس 1/12 /. / 1443 الموافق 6-30-2022م من خلال رَابِطْ الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

خطوات التقديم لوَظْائِفْ السلامة البيئية

يتم طلب أعمال السلامة البيئية على النحو التالي

فِيْ البداية سوف منصة أبشر وزارة الداخلية السَعُودِيْة.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة الوَظْائِفْ.

ثم تتم قراءة الشُروطْ والأحكام بعناية ثم قبولها.

بعد ذلك، انقر فوق تقديم طلب وأدخل اسم مقدم الطلب ورقم الهُوية وتفاصيل أخرى فِيْ الحقول المخصصة لذلك.

أضف تفاصيل الشهادة والمسمى التعليمي، ثم انقر على متابعة.

ثم أكَمْل استمارة التوظيف واضغط على حفظ.

أخيرًا، قم بتأكيد طلب الوظيفة الخاص بك.

متطلبات عمل القوات الخاصة