وزارة الدفاع التركية سفِيْنة حبوب أخرى تغادر أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، ليرتفع إجمالي عدد السفن التي أبحرت من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاقية تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلَّى 25 سفِيْنة.

وأضافت الوزارة أن سفِيْنة I-Maria التي ترفع علم دولة بليز الواقعة فِيْ أمريكا الوسطى كانت محملة بالذرة، مشيرة إلَّى أن أربع سفن أخرى ستصل إلَّى موانئ أوكرانيا اليوم الخميس لتنزيلها بالحبوب.

يأتي ذلك فِيْ أعقاب اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الحرب.

تم التوصل إلَّى الاتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي وسط مخاوف من أن فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلَّى نقص حاد فِيْ الغذاء وحتى المجاعة فِيْ أجزاء من العالم.