وزارة الدفاع نتائج القبول الموحد ضباط 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط الذي يمكنهم من معرفة النتائج التي تمكنهم من القبول والالتحاق بالكليات العسكرية داخل نظاق وزارة الدفاع السعودية ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في الكليات العسكرية وزارة الدفاع ، وبعد إجتياز الشروط نضع بين أيديكم نتائج القبول الموحد ضباط 1444 وزارة الدفاع ، تابعوا معنا .

نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع للضباط 1444

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ممثلة باللجنة المركزية للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع، عن نتائج القبول المبدئي لطلبة الثانوية العامة في الكليات العسكرية التي أعلنت عنها الوزارة للعام الدراسي 1444 هـ. . وشددت الوزارة على ضرورة ة الموقع الرسمي للقبول والتسجيل للاستعلام عن نتائج الطلاب المقبولين. مع ضرورة تعبئة الاستبيان وتنزيله وطباعته، مع ضرورة التحضير للمقابلة الشخصية التي على أساسها يتم القبول النهائي للمتقدمين.

الاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع

تمكن وزارة الدفاع المتقدمين من الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع لعام 1444 هـ

انتقل إلى موقع القبول والتوظيف التابع لوزارة الدفاع.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

انقر فوق حالة الطلب، ثم أدخل رقم الطلب.

اكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق الزر “بحث”.

ستظهر حالة ترشيح المرشح. عند القبول، يجب استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.



المستندات المطلوبة للتقديم بوزارة الدفاع 1444

يجب تقديم المستندات التالية للتقدم بوزارة الدفاع للعام الدراسي 1444 هـ لطلبة الثانوية العامة المتقدمين لوزارة الدفاع

صورة شخصية للطالب (4×6) حديثة وملونة.

نسخة من الشهادة الأكاديمية.

نسخة من شهادة الاختبار التالية القدرات العامة “القياس”. اختبار كفاءة. اختبار إتقان اللغة الإنجليزية STEP.

صورة من ارواح سخط جد المتقدم (ان وجد).

نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من خلاصة القيد للطالب ووالده.

وزارة الدفاع حجز موعد

كما ورد في إعلان القبول، أشارت وزارة الدفاع إلى ضرورة حجز موعد لاستكمال طلب القبول بوزارة الدفاع، على أن يكون الحضور في “المبنى رقم (2) التابع لرئاسة الجمهورية”. طاقم العمل “، ويتم إجراء فحص طبي من قبل السلطات التنظيمية، ويمكنك حجز موعد باتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع.

سجّل الدخول، ثم اتبع الخطوات لحجز موعد.

تعيين مكتب التسجيل. والذي يقع “خلف مبنى شؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة على طريق الملك عبد العزيز.

اختر التاريخ.

قم بتأكيد طلب الحضور في الموعد المحدد.

تعليمات وزارة الدفاع للقبول المبدئي

وافقت هيئة القبول والتوظيف على بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها عند الحضور للمقابلة الشخصية. هذه التعليمات هي كما يلي

قم بتنزيل وطباعة استمارة التسجيل الأولى.

يجب إحضار الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية المفعول.

حجز موعد عن طريق موقع الوزارة.

طباعة البطاقة للطالب المقبول.

املأ الاستبيان الطبي ثم اطبعه.

يجب استكمال الطلبات.

يجب أن يحضر الطالب دون أي متعلقات شخصية.

الالتزام بحضور الزي الرياضي وارتداء الأحذية المناسبة.

على أن يكون ذلك وفقًا لما تقرره كل كلية عسكرية، والتي تتمثل فيما يلي كلية الملك فيصل الجوية “جيرسي رياضي أزرق، بنطال أبيض أو أزرق”. كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي “تيشيرت رياضي أسود وبنطلون أسود أو أبيض”. كلية الملك عبد العزيز العسكرية “قميص رياضي أخضر وسروال أبيض أو أخضر”. كلية الملك فهد البحرية “قميص رياضي أبيض وسروال أبيض أو أسود”.



كيفية التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

يمكنك التواصل مع وزارة الدفاع من خلال قنوات الاتصال التالية

بريد الكتروني [email protected]

رقم الهاتف 8003030070.

خدمة جريب ““.

ربط وزارة الدفاع بنتائج القبول الموحدة للضباط 1444

يمكنك الذهاب إلى رابط نتائج القبول الموحدة للضباط بوزارة الدفاع للعام 1444 هـ والمختص مباشرة بطلبات القبول والتجنيد “” واتباع الخطوات الموضحة سابقاً من خلال سطور هذه المقالة للاطلاع على نتائج هؤلاء. تم قبولك واستكمال طلب القبول والاستعداد للمقابلة الشخصية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف وزارة الدفاع نتائج القبول الموحد ضباط 1444 ، و كيفية التواصل مع وزارة الدفاع السعودية ، و تعليمات وزارة الدفاع للقبول المبدئي ، و المستندات المطلوبة للتقديم بوزارة الدفاع 1444 ، و