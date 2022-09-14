وزارة الرياضة تكشف موقف الأهلي المالي بعد رحيل إدارة النفِيْعي

كشف عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الشباب والرياضة، عَنّْ آخر التطورات داخل النادي الأهلي، بعد استقالة إدارة ماجد النفِيْع، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ. .

شهد النادي الأهلي تغييرات إدارية وفنية واسعة مطلع الشهر الجاري، حيث قررت وزارة الرياضة قبول استقالة ماجد النفِيْعي من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة وليد عبد الرزاق معاذ. حتى انعقاد جمعية عامة غير عادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

يواصل الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر للصف الأول “موسم 2022-2023″، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر فِيْ ترتيب المسابقة، بعد 4 جولات، برصيد 5 نقاط.

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تطور جديد داخل الأهلي

وكشف عبد العزيز المسعد، خلال تصريحات لصحيفة “عكاظ”، أن وزارة الرياضة ما زالت تتابع الجانب المالي داخل النادي الأهلي، وتم توقيع الاستلام والتسليم بين الإدارات السابقة والحالية، يتم الانتهاء من بقية الإجراءات.

وأكد المسعد أنه من المنتظر الإعلان عَنّْ كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي فِيْ وقت لاحق.

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