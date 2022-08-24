“الرَابِطْ” وزارة الشؤون الاسلامية تعلن عن وَظْائِفْ (إمام، مؤذن، حراس أمن، الدعوة، مراقب) moia، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية قبل لحظات علن حاجتها لموظفين (إمام، مؤذن، حراس أمن، الدعوة، مراقب)، حيث أتاحت رابط خاص للتسجيل لكم تنطبق عليه الشروط، حيث كثرت عمليات البحث من قبل خرجين الثانوية العامة والكليات للتعرف للتسجيل في الوظائف التابة لوزارة الشؤون الإسلامية.

وزارة الشئون الإسلامية تعلن عن وَظْائِفْ

وزارة الاوقاف او كَمْا تسمى الان الشؤون الإسلامية عن الوَظْائِفْ لكلا الجنسين، وهذا للعمل فِيْ جميع مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تندرج الكفاءة الوظيفِيْة للوزارة فِيْ إطار توفِيْر الأئمة والمؤذنين وكذلك حراس الأمن ومراقبي المساجد وهذا فِيْ عدة مساجد. وفِيْ مقار الوزارة المختلفة موزعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

صدر إعلان رسمي عن فتح باب التقدم لاستقبال طلبات التوظيف الإلكترونية لوَظْائِفْ الوزارة التي تم الإعلان عنها قبل يومين، علما أن الطلبات ستستمر حتى يوم السبت المقبل، الموافق 29 محرم 1444 هـ، عبر شؤون العمل. البوابة، وننصحك إذا كنت تبحث عن عمل وتفِيْ بشُروطْ طلبها، خاصة أن الشُروطْ المطلوبة معقولة إلى حد كبير.

شُروطْ أعمال الدعوة والتوجيه.

وبالنسبة لوظيفة الاستدعاء وحراس الأمن بالإضافة إلى مراقب المساجد الشاغرة للرجال والنساء، فهناك عدة شُروطْ لهم، وهذه الشُروطْ لحسن الحظ تنطبق على معظم الشباب والشابات فِيْ المملكة إلى حد كبير

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك وعدم صدور حكَمْ قضائي يخل بالشرف والأمانة، وفِيْ حالة العقوبة يجب أن ينقضي ما لا يقل عن سنة من تاريخ الإعفاء أو إنهائه.

أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

وظيفة إمام ووظيفة دعوة وإرشاد لحاملي شهادات العلوم الشرعية.

احفظ 3 أجزاء على الأقل من القرآن الكريم.

الشواغر المتبقية تتطلب شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

اجتياز المقابلة الشخصية لشغل إحدى الوَظْائِفْ سواء رجال أو نساء.

وزارة الاتصال للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

للتقديم عليك فقط اتباع الخطوات الموضحة فِيْ النقاط التالية وإدخال الرَابِطْ الرسمي الذي نتركه لك.

الوصول إلى منصة التعاقد المتاحة من خلال الرَابِطْ moia.gov.sa .

. ثم انقر فوق نوع الوظيفة للتقدم.

ثم تدخل من خلال الوصول الوطني والموحد برقم الهُوية وكلمة المرور.

ثم تقوم بملء الحقول كَمْا فِيْ القسم، وتضع رقم هاتفك المحمول متاحًا، لأنه وسيلة الاتصال الوحيدة.

ثم أرسل.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في السعودية مؤخرا عن حاجتها العاملين في مجال (إمام، مؤذن، حراس أمن، الدعوة، مراقب) من الرجال والنساء، مما جعل الكثير يبحث عن رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية للتقدم.