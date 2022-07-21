وزارة الصحة تقضي بصرف بدل إعاشة للقائمين على أعمال الحج 1444

– صرف وجبات لمن يؤدون فريضة الحجفِيْ الآونة الأخيرة، أصدر وزير الصحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قرارًا مهمًا يقضي بدفع راتب شهر كامل بأجر إقامة لفئة معينة من الموظفِيْن والعاملين الذين شاركوا فِيْ فريضة الحج هذا العام، بشرط أن يكون هذا الراتب. هُو راتب شهر كامل بدون نقص مع بدل إقامة تقديرا لجهُودكَمْ وتعبكَمْ خلال الفترة الأخيرة من موسم الحج مع الحجاج رغم وباء فِيْروس كورونا العالمي، وهذا القرار يسري على جميع منسوبي المملكة العربية السَعُودِيْة. العربية، بشرط أن يتم تعيين الموظفِيْن الذين شاركوا فِيْ أعمال الحج ولكن من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة من قبل مكتب الوزارة ويتم إدراج أسمائهم جميعًا فِيْ قائمة أسماء الحج خلال فترة معينة. لديها مزيد من التفاصيل أدناه. خطوط.

صرف بدل إقامة لمن يؤدون فريضة الحج فِيْ المملكة

يتضمن القرار الذي أعلنه وزير الصحة السعودي أن قيمة بدل الإقامة الذي سيُمنح لجميع الموظفِيْن والعاملين الذين سبق لهم المشاركة فِيْ أعمال الحج لهذا العام والذين ينتمون إلى مديرية الشؤون الصحية، سواء فِيْ مكة المكرمة أو أي دائرة أخرى تابعة لها، بالإضافة إلى موظفِيْ فرق الطوارئ أو الجهات الحكومية الأخرى، فقد تم تحديد قيمة بدل الإقامة عن تلك الفئة المذكورة أعلاه بخمسمائة ريال سعودي، ولكن مع تحديد الوزارة لشرط مهم قبل الحصول على إعانة المعيشة، وهُو عدم الجمع بين التأمين والمعاش التقاعدي العيني، وكذلك صرف معاش التأمين للعامل، حيث يلزم وجود قدرة الوزارة على توفِيْر تلك الميزانية المطلوبة.

حصص نقدية للمشاركين فِيْ الحج

يضمن القرار أعلاه للعاملين فِيْ مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى العاملين فِيْ القطاع الصحي فِيْ مزدلفة وعرفات ومنى، من يوم الحياة وهُو الثامن من شهر ذي الحجة إلى اليوم الرابع عشر من الشهر، ويجب على جميع المشتركين الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لهم حسب البرنامج حتى القيمة المحددة للبدل، والتي تبدأ من تاريخ بدء العمل حتى تاريخ الانتهاء، محسوبة.