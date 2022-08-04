وزارة الصناعة السعودية تصدر 84 رخصة تعدينية خلال شهر يونيو الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عَنّْ إصدار 84 رخصة استكشاف خلال شهر يونيو، تتكون من 51 رخصة استكشاف، و 26 محجر مواد بناء، و 3 خامات معدنية فائضة، ورخصتا استغلال، ورخصتا استطلاع، بحسب تقرير. من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالوزارة.

وأشار التقرير إلَّى أن عدد تراخيص التعدين السارية فِيْ القطاع حتى نهاية يونيو الماضي بلغ 2100 رخصة، تتصدرها تراخيص محاجر مواد البناء بـ 1368 رخصة، تليها رخص الاستكشاف 510 و 167 رخصة استغلال و 31 رخصة مسح و 24 رخصة فائض. الخامات المعدنية.

وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية، استحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد من إجمالي تراخيص التعدين الصالحة للقطاع بـ 499 رخصة، تليها مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 346 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 346 رخصة. – المدينة المنورة 236 رخصة من اجمالي الرخص السارية فِيْ القطاع.

حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفِيْذية 6 أنواع من تراخيص التعدين، منها رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف عَنّْ جميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات للمعادن من الفئتين (أ، ب)، وترخيص للمعادن فئة (ج). ترخيص للأغراض العامة لمدة عام مرتبط بترخيص تعدين أو تعدين صغير الحجم.

كَمْا حدد النظام تراخيص الاستغلال، والتي تشمل رخصة التعدين المعدني من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئات (أ). ) و (ب)، ومدة ترخيصه لا تزيد عَنّْ 20 عامًا، ورخصة محجر مواد البناء خاصة بالمعادن فئة (ج)، والتي تصل مدة ترخيصها إلَّى 10 سنوات قابلة للتمديد. كَمْا تضمن النظام ترخيصًا “للخامات المعدنية الزائدة فِيْ مواقع المشاريع أو الأراضي المملوكة ملكية خاصة”.

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلَّى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروة المعدنية فِيْ المملكة المنتشرة فِيْ أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.